Todo ha quedado listo para la definición. Este jueves 10 de septiembre, tendremos un duelo vibrante por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2026, cuando Marathón visite a LDA en Costa Rica, en un duelo de pronóstico reservado. Los hondureños clasificaron como segundos en el Grupo B, mientras que los costarricenses se clasificaron como líderes del Grupo A. A continuación, te dejaré con los horarios y canales para seguir Marathón vs. LDA Alajuelense minuto a minuto.
¿A qué hora juega Marathón vs. LDA ida, hoy por Copa Centroamericana 2026?
El encuentro de ida por los cuartos de final de la Copa Centroamericana Concacaf 2026 entre Alajuelense y Marathón se disputará el jueves 17 de septiembre. La Concacaf confirmó que el pitazo inicial será a las 7:06 p. m., hora local de Costa Rica, lo que equivale en Estados Unidos a las 9:06 p. m. ET, 8:06 p. m. CT, 7:06 p. m. MT y 6:06 p. m. PT.
|País
|Hora de inicio
|Honduras
|7:06 p. m.
|Costa Rica
|7:06 p. m.
|El Salvador
|7:06 p. m.
|Guatemala
|7:06 p. m.
|México
|7:06 p. m.
|Panamá
|8:06 p. m.
¿En qué canal transmiten Marathón vs. LDA Alajuelense EN VIVO por Copa Centroamericana 2026 en Estados Unidos?
El jueves 17 de septiembre, el Estadio Alejandro Morera Soto en Costa Rica albergará el choque de ida por los cuartos de final de la Copa Centroamericana Concacaf 2026 entre Marathón y LD Alajuelense. La afición ubicada en Estados Unidos podrá seguir la cobertura del encuentro en inglés de forma exclusiva a través de la señal de Paramount+, cadena que posee los derechos oficiales de transmisión del torneo en dicho país.
|País
|Canal de TV
|Streaming
|Honduras
|ESPN
|Disney+ Premium Norte
|Costa Rica
|ESPN
|Disney+ Premium Norte
|El Salvador
|ESPN
|Disney+ Premium Norte
|Guatemala
|ESPN
|Disney+ Premium Norte
|México
|FOX México
|FOX One
|Panamá
|ESPN
|Disney+ Premium Norte
Horario, TV y dónde ver Marathón vs. LDA EN VIVO en Estados Unidos
- Partido: Marathón vs. LD Alajuelense (Cuartos de final - Vuelta)
- Torneo: Copa Centroamericana Concacaf 2026
- Fecha: Jueves 17 de septiembre
- Sede: Estadio Alejandro Morera Soto (Costa Rica)
- Transmisión (EE. UU.): Paramount+ (en inglés)
- Horario (EE.UU.): 9:06 p.m. ET / 6:06 p.m. PT