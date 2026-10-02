Un duelo que bien puede significar una final. Francia e Italia juegan este viernes 2 de octubre en el Stade de France, en Saint-Denis, por la tercera jornada de la UEFA Nations League. La era Zidane en el cuadro francés empezó con un triunfo sobre Turquía. En la segunda fecha, derrotaron de visita a Bélgica; ahora en casa intentarán continuar por este buen momento. Si bien Mbappé es la gran baja por ausencia, el exDT del Real Madrid tiene elementos en la ofensiva de gran nivel para reemplazar a su capitán sin perjudicar el funcionamiento colectivo.

Ousmane Dembélé es un jugador importante. Entiende perfectamente la idea de Zidane y sabe aprovechar los espacios defensivos que deja el rival para anotar. Eduardo Camavinga empieza a ganar mayor protagonismo en Francia y Désiré Doué se consolida en la ofensiva.

Italia, por su parte, está en un proceso de reestructuración. Ausentarse en los últimos mundiales fue un golpe muy fuerte que llevó a la directiva a tomar acciones. Roberto Mancini es el elegido para liderar el proyecto y tiene la oportunidad perfecta para dar un golpe sobre la mesa derrotando a una de las mejores selecciones del mundo.

¿En qué canal transmiten Francia vs. Italia en España?

La transmisión del partido entre Francia y España (duelo que está pactado para empezar a las 20:45 horas) será por:

DAZN Spain

La 1

RTVE Play

Movistar+

fuboTV España

¿En qué canal transmiten Francia vs. Italia en México?

En México, el partido entre Francia e Italia empezará a las 12:45 horas y contará con la transmisión EN VIVO de Sky Sports y las plataformas de streaming de Sky+ e izzi.

¿En qué canal transmiten Francia vs. Italia en Estados Unidos?

Si te encuentras en Estados Unidos y quieres ver el partido entre Italia vs. Francia, te señalamos los canales para sintonizar este compromiso:

Fox Sports 1

ViX

FOX One

¿Dónde ver Francia vs. Italia EN VIVO?

Revisa la guía de canales, según tu localidad, para que puedas disfrutar del partido entre Francia e Italia por la UEFA Nations League.

Argentina: ESPN y Disney+ Premium

Bolivia: ESPN y Disney+ Premium

Brasil: Disney+ Premium Brazil

Chile: ESPN y Disney+ Premium Chile

Colombia: ESPN Colombia y Disney+ Premium Sur

Costa Rica: Disney+ Premium Norte

Ecuador: ESPN y Disney+ Premium Sur

El Salvador: Disney+ Premium

Guatemala: Disney+ Premium Norte

Jamaica: Bluu

Nicaragua: Disney+ Premium

Panamá: Disney+ Premium

Paraguay: ESPN y Disney+ Premium

Perú: ESPN y Disney+ Premium

Puerto Rico: Fox Sports 1, ViX y NAICOM

Uruguay: ESPN y Disney+ Premium

Venezuela: ESPN y Disney+ Premium