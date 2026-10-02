Este viernes 2 de octubre, no te pierdas la acción del partidazo de la Jornada 3 de la UEFA Nations League 2026-27 con el turno de dos de los equipos que han iniciado con panoramas distintos el torneo de selecciones europeas. Mira el partido Francia vs. Italia a través de la señal de Sky Sports EN VIVO desde México, a partir de las 08:15 horas CDMX en el Riyadh Air Metropolitano. Bajo las órdenes de Zinedine Zidane, Les Bleus lideran su sector con puntaje perfecto, pero con victorias por la mínima diferencia ante Turquía y Bélgica y la sensible baja de Kylian Mbappé. La Azzurra de Roberto Mancini, por su parte, se ubica en la parte media de la tabla con 3 puntos tras caer 2-0 ante Bélgica, pero se recuperaron en la jornada siguiente con una goleada 4-1 a Turquía.

El partido Francia vs. Italia por la UEFA Nations League 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿Cómo ver EN VIVO Francia vs. Italia por UEFA Nations League 2026-27 vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el Francia vs. Italia por la Jornada 3 del Grupo A1 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026-27 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos.

¿Cómo ver EN VIVO Francia vs. Italia por UEFA Nations League 2026-27 vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el Francia vs. Italia por la Fecha 3 del Grupo A1 de la Liga A UEFA Nations League 2026-27 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

Recuerda que también puedes acceder desde un navegador web en tu computadora, ya que SKY Plus permite la visualización vía escritorio.

SAINT-DENIS, Seine-Saint-Denis (FRANCIA), 2-09-2026.- Canal de TV para ver EN VIVO el partido de Francia vs. Italia por la UEFA Nations League desde el Stade de France. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

Hora, TV y dónde ver Francia vs. Italia EN VIVO por UEFA Nations League 2026-27

Fecha: Viernes, 2 de octubre de 2026

Viernes, 2 de octubre de 2026 Horario: 12:15 horas CDMX

12:15 horas CDMX Canal TV: Sky Sports México

Sky Sports México Lugar: Stade de France de Saint-Denis, Francia