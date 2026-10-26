La 70.ª edición del Balón de Oro se llevará a cabo hoy lunes 26 de octubre en el London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra. Dentro de la nómina de 30 futbolistas clasificados, los nombres de Lionel Messi, Lamine Yamal y Kylian Mbappé figuran como los principales candidatos para obtener el galardón. Sin embargo, figuras de la talla de Jude Bellingham, Erling Haaland, Harry Kane y el ganador de la edición previa, Ousmane Dembélé, pueden dar la sorpresa.

El periodo de evaluación considerado por el jurado comprende el desempeño deportivo registrado entre el 3 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026. Este rango abarca las competencias de clubes a nivel internacional, los torneos de liga locales y los certámenes de selecciones nacionales disputados durante dicho ciclo competitivo, incluyendo la Copa del Mundo.

El sistema de elección mantiene la participación de un panel conformado por 100 periodistas especializados en representación de las primeras cien federaciones del ranking FIFA masculino. Cada integrante emite una votación jerarquizada con diez jugadores, cuyos puntajes acumulados determinan al vencedor oficial en la gala organizada por France Football junto a la UEFA.

LONDRES, GRAN LONDRES (INGLATERRA), 26/10/2026. Revisa la lista de los ganadores del Balón de Oro 2026 que se celebró hoy en el London Palladium. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿Dónde ver el Balón de Oro 2026 en vivo?

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se transmite en directo este lunes 26 de octubre a través de señales diferenciadas según cada región:

País Canal de TV Streaming Perú ESPN Disney+, DGO, DAZN (gratis con registro). Argentina ESPN Disney+, DGO, DAZN (gratis con registro). Bolivia ESPN Disney+, DGO, DAZN (gratis con registro). Colombia ESPN Disney+, DGO, DAZN (gratis con registro). Chile ESPN Disney+, DGO, DAZN (gratis con registro). Ecuador ESPN Disney+, DGO, DAZN (gratis con registro). Uruguay ESPN Disney+, DGO, DAZN (gratis con registro). Paraguay ESPN Disney+, DGO, DAZN (gratis con registro). Venezuela ESPN Disney+, DGO, DAZN (gratis con registro). México -- DAZN (gratis con registro) Estados Unidos CBS Sports Golazo Network Paramount+, DAZN (gratis con registro) España Movistar Plus+ Movistar Plus+, DAZN Francia L’Équipe L’Équipe (Web/App), DAZN

En Estados Unidos, la transmisión del Balón de Oro es por DAZN (gratis previo registro) y Paramount+. Por TV, sigue la gala EN VIVO vía CBS Sports Golazo (transmisión en inglés).

Horarios del Balón de Oro 2026

Te presentamos a qué hora empezará la ceremonia del Balón de Oro 2026 según tu localidad:

América Latina

15:00 horas: Perú, Colombia, Ecuador.

Perú, Colombia, Ecuador. 16:00 horas: Bolivia, Venezuela.

Bolivia, Venezuela. 17:00 horas: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay.

México

14:00 horas: Zona Centro (Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey).

Zona Centro (Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey). 13:00 horas: Zona Montaña / Pacífico (Chihuahua, Sinaloa, Sonora).

Zona Montaña / Pacífico (Chihuahua, Sinaloa, Sonora). 12:00 horas: Zona noroeste (Baja California / Tijuana).

Estados Unidos

16:00 horas (ET): Hora del Este (Miami, Nueva York).

Hora del Este (Miami, Nueva York). 15:00 horas (CT): Hora Central (Chicago, Texas).

Hora Central (Chicago, Texas). 14:00 horas (MT): Hora de la Montaña (Denver, Phoenix).

Hora de la Montaña (Denver, Phoenix). 13:00 horas (PT): Hora del Pacífico (Los Ángeles, San Francisco).

Europa

21:00 horas: España peninsular (20:00 horas en las Islas Canarias).