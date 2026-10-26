Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Lionel Messi figuran entre los nombres destacados de la carrera por el Balón de Oro masculino 2026. El ganador se conocerá este lunes 26 de octubre durante la gala que se celebrará en el London Palladium, en Inglaterra.
La ceremonia comenzará a las 20:00 GMT. Consulta aquí al ganador, los principales nominados y los resultados de las categorías masculina y femenina, además de los otros premios de la gala.
¿Quién ganó el Balón de Oro masculino 2026?
Ganador: por anunciar.
La gala revelará quién sucede a Ousmane Dembélé, ganador de la edición de 2025. Entre los nominados de este año aparecen Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Lionel Messi, Rodri, Erling Haaland y Vinícius Júnior.
Nominados al Balón de Oro masculino 2026
La lista incluye también a Jude Bellingham, Lautaro Martínez, Luis Díaz, Bruno Fernandes, Achraf Hakimi, Fabián Ruiz, Vitinha y otros destacados futbolistas.
¿Quién ganó el Balón de Oro femenino 2026?
Ganadora: por anunciar.
El premio femenino también se entregará en Londres. Alexia Putellas, Cata Coll, Clàudia Pina, Mariona Caldentey, Mapi León y Patri Guijarro figuran entre las futbolistas españolas mencionadas en la lista de candidatas.
Ganadores de los premios del Balón de Oro 2026
|Categoría
|Ganador / Ganadora
|Balón de Oro masculino
|Por anunciar
|Balón de Oro femenino
|Por anunciar
|Trofeo Kopa masculino
|Por anunciar
|Trofeo Kopa femenino
|Por anunciar
|Trofeo Yashin masculino
|Por anunciar
|Trofeo Yashin femenino
|Por anunciar
|Mejor entrenador
|Por anunciar
|Mejor entrenadora
|Por anunciar
|Mejor club masculino
|Por anunciar
|Mejor club femenino
|Por anunciar
|Premio Sócrates
|Por anunciar
¿Cuándo y dónde se entrega el Balón de Oro 2026?
La ceremonia se celebrará el lunes 26 de octubre en el London Palladium, en Londres. Será la primera vez que la gala se organice en la capital británica desde la creación del premio en 1956.