Manchester United y Manchester City protagonizarán un gran partido este domingo 13 de septiembre, cuando se enfrenten por la Fecha 4 de la Premier League en Old Trafford. El encuentro apunta a ser emocionante. Por esa razón, conoce a qué hora comenzará el compromiso y qué canales de televisión lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Manchester United vs. Manchester City en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Manchester United vs. Manchester City por la Premier League este domingo 13 de septiembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 11:30 am
- Estados Unidos (CT): 10:30 am
- Estados Unidos (MT): 9:30 am
- Estados Unidos (PT): 8:30 am
- México (CDMX): 9:30 am
- España: 5:30 pm
- Puerto Rico: 11:30 am
- República Dominicana: 11:30 am
- Panamá: 10:30 am
- Costa Rica: 9:30 am
- El Salvador: 9:30 am
- Guatemala: 9:30 am
- Honduras: 9:30 am
- Nicaragua: 9:30 am
- Argentina: 12:30 pm
- Brasil (Brasilia): 12:30 pm
- Uruguay: 12:30 pm
- Chile (Santiago): 11:30 am
- Paraguay: 12:30 pm
- Bolivia: 11:30 am
- Venezuela: 11:30 am
- Ecuador: 10:30 am
- Perú: 10:30 am
- Colombia: 10:30 am
¿Qué canal transmite EN VIVO el Manchester United vs. Manchester City?
Este domingo 13 de septiembre se podrá ver el Manchester United vs. Manchester City por la Premier League. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: fuboTV, Peacock, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, NBCSN, SiriusXM FC
- México: Max México
- España: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Brasil: ESPN Brazil, Disney+ Premium Brazil
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Paraguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: Max
- El Salvador: Max
- Panamá: Max
- República Dominicana: Disney+ Premium Caribbean, Max