Desde las 5:30 pm horario peninsular, 11:30 am ET y 9:30 pm Tiempo del Centro en CDMX, United recibe al City en Old Trafford en una edición más del Derbi de Manchester por la cuarta jornada de la de la Premier League 2026-27. Los Diablos Rojos de Michael Carrick han tenido un inicio irregular con 4 puntos (una victoria, un empate y una derrota). Pese a esto, vienen de golear 4-0 al Sabah en la Champions League. Los Citizens, por su parte, comenzó el torneo de forma perfecta con 9 puntos tras ganar sus primeros tres compromisos. Además, el equipo dirigido por Enzo Maresca llega con el ánimo a tope tras vencer 2-0 al Porto en la Liga de Campeones. Si te encuentras en Estados Unidos y quieres ver el partido Manchester City vs. Manchester United en vivo, no te pierdas la transmisión vía TNT Sports y HBO Max.
¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO, Manchester City vs. Manchester United por la Premier League 2026-27 en México?
TNT Sports México se encuentra disponible en los servicios de cable de Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky. De esta forma, podrás mirar el partido Manchester City vs. Manchester United por la cuarta jornada de la Premier League 2026-27 este domingo 13 de septiembre.
- Canal 417 de Star TV
- Canal 435 de TotalPlay
- Canales 610 SD y 912 HD de Izzi
- Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable
- Canales 370 SD y 870 HD de Dish
- Canales 419 SD y 1419 HD de Sky
¿Cómo ver HBO MAX EN VIVO, Manchester City vs. Manchester United por la Premier League 2026-27 en México?
Si deseas ver el partido Manchester City vs. Manchester United por la Fecha 4 de la Premier 2026-27 este domingo 13 de septiembre vía HBO MAX, debes contratar el servicio. Para ello, ten en cuenta lo siguiente:
- Desde el navegador web Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera o Microsoft Edge, ingresa al sitio oficial de HBO MAX. Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo.
- Descarga la app de HBO MAX para Android. Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo.
- Descarga la app de HBO MAX para iOS. Luego crea una cuenta seleccionando el plan (mensual o anual) que más se adecúe a tu bolsillo.
¿Qué precio tiene HBO MAX en México? Planes disponibles
Después de indicarte que debes contratar el servicio de HBO MAX, te mostraré los precios que están disponibles en México:
|Planes de MAX
|Precio
|Descripción
|Plan Básico de MAX (con anuncios)
|1) 149 pesos al mes
2) 1.179 pesos al año
|Podrás ver el catálogo de películas, series y documentales de MAX a un precio inferior pero con publicidad, puedes ver en dos dispositivos de forma simultánea con resolución Full HD.
|Plan Estándar de MAX
|1) 199 pesos al mes
2) 1.779 pesos al año
|Dos dispositivos disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, descarga hasta 30 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.
|Plan Platino de MAX
|1) 249 pesos al mes
2) 2.397 pesos al año
|Cuatro dispositivos de disponibles al mismo tiempo, resolución Full HD, 4k y Dolby Atmos. Puedes descargar hasta 100 contenidos sin la necesidad de tener conexión a Internet.
Manchester City vs. Manchester United EN VIVO por la Champions League 2026-27: hora, TV y dónde ver
- Fecha: Domingo, 13 de septiembre de 2026
- Lugar: Old Trafford, Manchester (Gran Bretaña)
- Horario: 9:30 a.m. CDMX
- Canal TV: TNT Sports México
- Streaming: HBO Max México