México vs. Jamaica se juega este martes 17 de noviembre de 2026 en el Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León , donde el Tri buscará remontar un 3-2 en contra para avanzar a las semifinales de la Concacaf Nations League 2026-27. El encuentro comenzará a las 8:30 p.m., hora de Ciudad de México; en Estados Unidos, corresponde a las 9:30 p.m. ET, 8:30 p.m. CT y 6:30 p.m. PT. ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? Puedes seguir la señal por TV abierta y streaming online en diferentes países, revisa qué canales están disponibles, dónde verlo y todos los detalles del encuentro.

Los Reggae Boyz llegan con ventaja tras imponerse en Kingston con goles de Renaldo Cephas, Richard King y un autogol de Jesús Gallardo. México recortó distancias con las anotaciones de Gilberto Mora y Julián Quiñones, que dejaron al equipo a un tanto de igualar el marcador global y mantuvieron abierta la pelea por el pase.

¿En qué canal transmite México vs. Jamaica EN VIVO GRATIS por TV abierta y streaming online?

El partido México vs. Jamaica se juega hoy, martes 17 de noviembre de 2026, por la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. El encuentro comienza a las 20:30 horas del centro de México, equivalentes a las 21:30 de Perú, en el Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León.

País o territorio Canales de televisión Streaming online México Canal 5 y Azteca 7 Sitio web y aplicación de Azteca Deportes México TUDN ViX Premium México — Claro Sports Premium en YouTube México — Prime Video Estados Unidos Univision y TUDN ViX Canadá No especificado en la guía consultada OneSoccer Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá Claro Sports, según la guía consultada Azteca Deportes En Vivo República Dominicana Claro Sports No especificado en la guía consultada Puerto Rico No especificado en la guía consultada ViX

¿A qué hora juega México vs. Jamaica EN VIVO HOY por Concacaf Nations League 2026?

El partido México vs. Jamaica se disputará hoy, martes 17 de noviembre de 2026, desde las 20:30 horas del centro de México, en el Estadio BBVA de Guadalupe, Nuevo León. El encuentro corresponde a la vuelta de los cuartos de final de la Concacaf Nations League. En Perú, el pitazo inicial será a las 21:30 horas.

País o territorio Hora local del partido México — Ciudad de México y Monterrey 20:30 Guatemala 20:30 El Salvador 20:30 Honduras 20:30 Nicaragua 20:30 Costa Rica 20:30 Panamá 21:30 Jamaica 21:30 Colombia 21:30 Ecuador — territorio continental 21:30 Perú 21:30 Bolivia 22:30 Venezuela 22:30 República Dominicana 22:30 Puerto Rico 22:30 Argentina 23:30 Uruguay 23:30 Paraguay 23:30 Chile — Santiago 23:30 Brasil — Brasilia 23:30 Estados Unidos — costa este 21:30 Estados Unidos — centro 20:30 Estados Unidos — montaña 19:30 Estados Unidos — costa oeste 18:30 España — península 03:30 del miércoles 18

Posibles alineaciones de México vs. Jamaica

México: Raúl Rangel; Rodrigo Huescas, César Montes, Johan Vásquez, Mateo Chávez; Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Gilberto Mora; Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Armando González. Entrenador: Rafael Márquez.

Jamaica: Jahmali Waite; Joel Latibeaudiere, Richard King, Miguel Freckleton, Ronaldo Webster; Kyle Ming, Karoy Anderson, Courtney Clarke; Renaldo Cephas, Javon East y Kaheim Dixon. Entrenador: Rudolph Speid.