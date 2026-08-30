Peñarol y Nacional se verán cara a cara este domingo 30 de agosto a partir de la 1:30 pm hora de Lima / 2:30 pm ET / 3:30 pm hora de Montevideo / 11:30 am PT por la Jornada 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga AUF Uruguaya. El aurinegro de Diego Aguirre llega consolidado, líder de la tabla anual y con entradas agotadas tras empatar ante Deportivo Maldonado y batir a Torque. En tanto, el Tricolor arrastra urgencias en el torneo y marcará el estreno oficial de Daniel Carreño como director técnico, motivado por un gran banderazo de su hinchada luego de vencer a Progreso de forma ajustada e igualar con Albion. El último antecedente clásico fue triunfo de Peñarol por 1-0 en marzo pasado en el Gran Parque Central gracias al gol convertido por Matías Arezo. Si te interesa saber en qué canal transmiten el partido Peñarol vs. Nacional EN VIVO y EN DIRECTO en EE.UU., México y el resto del mundo, te detallamos toda la información a continuación.

MONTEVIDEO, MONTEVIDEO, URUGUAY (29-08-2026).- VTV PLUS transmitirá EN VIVO y por internet el partido entre Nacional contra Peñarol por AUF TV y VTV desde el Estadio Campeón del Siglo. FOTO: Imagen creada por Copilot.

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Peñarol vs. Nacional por el Clausura 2026 de la Liga AUF Uruguaya en EE.UU. y México?

Peñarol vs. Nacional por la Jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga AUF Uruguaya se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 30 de agosto a través de distintos canales de TV y servicios de streaming en Estados Unidos y México. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar este enfrentamiento en cualquiera de los países mencionados.

Estados Unidos: VPN

México: Disney+ Premium

Peñarol y Nacional se verán las caras en una nueva edición del Clásico del fútbol uruguayo en la Liga AUF 2026, con transmisión en directo por canales deportivos. | Crédito: conmebol.com / Composición Mag

¿Qué canal transmite EN VIVO el partido Peñarol vs. Nacional por el Clausura 2026 de la Liga AUF Uruguaya en el resto del mundo?

Este domingo 30 de agosto se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO Peñarol vs. Nacional por la Fecha 4 del Torneo Clausura 2026 de la Liga AUF Uruguaya a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Argentina: Disney+ Premium Argentina

Brasil: Disney+ Premium Brazil

Colombia: Disney+ Premium Sur

Uruguay: Disney+ Premium Argentina

Perú: Disney+ Premium Chile

Ecuador: Disney+ Premium Sur

Bolivia: Disney+ Premium Chile

Venezuela: Disney+ Premium Sur

Costa Rica: Disney+ Premium Norte

El Salvador: Disney+ Premium Norte

Honduras: Disney+ Premium Norte

Nicaragua: Disney+ Premium Norte

Panamá: Disney+ Premium Norte

República Dominicana: Disney+ Premium Norte