Un partido con historia y tradición. Donde en 90 minutos se paraliza un país. Ambos equipos se olvidan de cómo llegaron a la cita, solo se mentalizan en lograr los tres puntos, porque, como dice el famoso refrán futbolero: En un clásico, solo importa ganar. Peñarol y Nacional se verán las caras este domingo 30 de agosto por la cuarta fecha de la Liga Uruguaya en el Estadio Campeón del Siglo.

Este vibrante compromiso iniciará a las 3:30 p. m. (hora uruguaya), 2:30 p. m. en México y 1:30 p. m. en Colombia, Ecuador y Perú. La transmisión del superclásico estará a cargo de VTV Plus y AUF TV.

¿Cómo ver VTV PLUS EN VIVO GRATIS, Nacional vs. Peñarol?

Fundada en enero del 2003, VTV está presente en más de 700.000 hogares uruguayos y su contenido, netamente de producción nacional, destaca las transmisiones exclusivas de disciplinas arraigadas en la cultura e identidad del pueblo charrúa, como fútbol, básquetbol, carnaval, automovilismo, boxeo y ciclismo.

¿Cómo ver VTV Plus desde el extranjero?

VTV Plus es la plataforma de streaming uruguaya que ofrece contenido variado, incluyendo noticias, deportes, entretenimiento, eventos culturales o ver VTV Plus en vivo, enfocándose principalmente en la emisión de eventos deportivos como el torneo uruguayo y encuentros de la selección charrúa rumbo al Mundial, Copa América, entre otros.

Originalmente, esta señal fue concebida para alojar los eventos premium que transmitía la señal principal del mencionado canal de televisión, ya que VTV iba a transmitirse en la TDT uruguaya. Está bloqueada fuera de Uruguay, por lo que si quieres ver sus contenidos desde el extranjero, necesitarás la ayuda de una VPN que te dé acceso.

¿Cómo ver VTV Plus y otros canales de TV uruguayos por Internet?

Primero, necesitas descargar e instalar una VPN con servidores en Uruguay en tu dispositivo de preferencia, como, por ejemplo, ExpressVPN o NordVPN. Una vez dentro de la aplicación, selecciona a Uruguay para cambiar de IP. Posteriormente, ingresa en la plataforma escogida, como VTV o Vera TV, que ya estará disponible; regístrate o inicia sesión para disfrutar de sus transmisiones en vivo y contenido exclusivo.

Cabe destacar que, si la transmisión muestra un mensaje de geobloqueo, como “El contenido solo puede reproducirse desde el territorio uruguayo”, refresca la página o ábrela nuevamente desde una pestaña nueva para que puedas acceder a las transmisiones en vivo online de Vera TV desde cualquier lugar.

¿Cómo ver AUF TV EN VIVO, Uruguay vs. España por el Mundial 2026?

Los aficionados uruguayos podrán seguir el superclásico desde la plataforma oficial AUF TV, disponible tanto en su sitio web como en sus aplicaciones móviles.

Solo debes seguir estos pasos:

Ingresa a www.auf.tv. Crea una cuenta o inicia sesión. Selecciona el Peñarol vs. Nacional. Completa el pago. Accede a la transmisión en vivo desde tu dispositivo favorito.

¿Dónde descargar AUF TV?

La aplicación oficial de AUF TV puede descargarse gratuitamente desde las principales tiendas de aplicaciones.

Está disponible para:

Google Play Store (Android)

App Store (iPhone y iPad)

También puedes acceder desde:

Navegadores web

Smart TV compatibles

Tablets

Computadoras Windows y Mac

¿Qué puedo ver con AUF TV?

Además de la cobertura de la selección uruguaya cuando los derechos lo permiten, AUF TV ofrece una amplia biblioteca de contenidos oficiales del fútbol uruguayo.

Entre ellos destacan:

Partidos de la selección uruguaya.

Campeonatos del fútbol uruguayo.

Fútbol femenino.

Juveniles.

Fútbol Sala.

Torneos OFI.

Partidos completos y repeticiones.

Resúmenes oficiales.

Conferencias de prensa.

Análisis del VAR.

Entrevistas exclusivas con futbolistas de la Celeste.

Contenidos institucionales de la AUF.

Premiaciones y eventos especiales.

Programa periodístico La Quinta Tribuna.