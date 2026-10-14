Este miércoles 14 de mayo, Real Madrid enfrentará a Roma por la segunda jornada de la fase liga de la Champions League. El partido tendrá como escenario el Estadio Olímpico de Roma, donde el equipo español buscará sumar una victoria que le permita consolidarse en el torneo. El conjunto dirigido por José Mourinho llega en medio de las críticas y el malestar por algunas decisiones arbitrales que, según voces del propio club, han perjudicado sus intereses. Pese a este contexto, los madridistas mantienen la mira puesta en conseguir los tres puntos y demostrar por qué son el equipo más laureado de la historia de la competición.

Kylian Mbappé continúa siendo una de las principales referencias ofensivas del Real Madrid. Aunque su rendimiento no ha alcanzado el nivel esperado en algunos encuentros, el delantero francés mantiene su capacidad para encontrar el camino al gol. Por su parte, Vinícius Júnior atraviesa una etapa irregular y su desempeño comienza a generar debate entre algunos aficionados, pese al respaldo del entrenador. En el reciente encuentro frente a Villarreal, Mourinho decidió darle protagonismo a Yan Diomandé, quien respondió con una actuación destacada y marcó el tanto que aseguró la victoria de su equipo.

En la otra vereda, Roma buscará aprovechar la localía para complicar al conjunto español y conseguir un resultado que refuerce sus aspiraciones europeas. El equipo italiano cuenta con la experiencia de Gian Piero Gasperini en el banquillo y apuesta por su capacidad para mantener el orden defensivo y aprovechar sus oportunidades en ataque. Entre sus principales figuras sobresale Paulo Dybala, cuyo talento puede marcar diferencias en un compromiso de alta exigencia. Los romanos intentarán dar la sorpresa ante uno de los clubes que siempre aparece entre los aspirantes al título.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Roma por la Champions League en México?

En México, el partido entre Real Madrid y Roma se juega este miércoles 14 de octubre por la Champions League. El duelo inicia a las 13:00 horas y será transmitido EN VIVO por FOX One.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Roma EN DIRECTO por la Champions League en España?

Real Madrid tiene un partido clave por la Champions League. El equipo de José Mourinho llega a Italia para enfrentar a Roma, a las 21:00 horas, y la retransmisión estará a cargo de Movistar+ y Movistar Liga de Campeones.

ROMA, LAZIO (ITALIA), 14/10/2026. Revisa la guía de canales y horarios del partido Real Madrid vs. Roma que se realizará en el Estadio Olímpico de Roma por la Champions League. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Roma EN VIVO por la Champions League en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el emocionante partido del Real Madrid y Roma juega este miércoles en Italia por la Champions League. El duelo iniciará a las 3:00 p.m. (ET), 2:00 p.m. (CT), 1:00 p.m. (MT) y 12:00 p.m. (PT). La transmisión estará a cargo de Paramount+, TUDN USA, UniMás, Univisión NOW, TUDN App y ViX.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Roma EN VIVO por la Champions League?

El canal de transmisión del partido Real Madrid vs. Roma será por ESPN 2 para América Latina (menos en Chile, Argentina y Brasil) y Disney Plus (en streaming).

Argentina: ESPN y Disney+ Premium

Brasil: MAX

Bolivia: ESPN 2 y Disney+ Premium

Chile: ESPN y Disney+ Premium

Colombia: ESPN 2 y Disney+ Premium

Costa Rica: Disney+ Premium

República Dominicana: Disney+ Premium

Ecuador: ESPN 2 y Disney+ Premium

El Salvador: Disney+ Premium

Guatemala: Disney+ Premium

Honduras: Disney+ Premium

Jamaica: Bluu

Panamá: Disney+ Premium

Paraguay: ESPN 2 y Disney+ Premium

Perú: ESPN 2 y Disney+ Premium

Puerto Rico: UniMás y ViX

Uruguay: ESPN 2 y Disney+ Premium

Venezuela: ESPN 2 y Disney+ Premium