Real Madrid visita a Roma en el Stadio Olímpico este miércoles 14 de octubre en punto de la 1:00 pm (Tiempo del Centro de CDMX) / 3:00 p.m. ET / 12:00 p.m. PT por la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27. Este enfrentamiento captará la atención de los aficionados al fútbol debido al encuentro de José Mourinho, ahora enfundado en el buzo merengue, con el equipo al que dirigió entre 2021 y 2024 y con el que ganó la Conference League. La transmisión de este encuentro estará a cargo de FOX One desde México y se podrá seguir el minuto a minuto desde las 13:00 horas Tiempo del Centro de CDMX. Aquí te dejo con todos los detalles para que sepas cómo ver el partido Real Madrid vs. Roma en vivo desde el dispositivo de tu preferencia.

ROMA, LAZIO (ITALIA), 14/10/2026. Revisa la guía de canales para ver el partido Real Madrid vs. Roma que se realizará en el Estadio Olímpico de Roma por la Champions League. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, Real Madrid vs. Roma por Champions League 2026-27?

El partido entre Real Madrid y Roma por la segunda jornada de la UEFA Champions League 2026-27 también podrá seguirse en México gracias a FOX One . Para acceder a la plataforma, los usuarios pueden suscribirse desde plataformas como Claro Video o Amazon Prime Video, donde el canal aparece como una membresía adicional que se activa y paga mensualmente para ver los partidos en directo.

Esta modalidad permite que los aficionados sigan la acción de la Champions sin necesidad de TV tradicional, disfrutando los duelos en vivo y bajo demanda desde la app o el sitio web de la plataforma elegida.

¿Cuánto cuesta la suscripción a FOX One para ver EN VIVO el partido Real Madrid vs. Roma por UEFA Champions League 2026-27?

Si quieres ver partidos como Real Madrid vs. Roma por la Fecha 2 de la fase liguera de la UEFA Champions League 2026-27, estos son los precios aproximados de la suscripción a FOX One en México:

Mensual: alrededor de 175 pesos mexicanos al mes si lo contratas a través de Claro Video o Amazon Prime Video (requiere suscripción activa a Prime en este último caso).

alrededor de si lo contratas a través de o (requiere suscripción activa a Prime en este último caso). Anual: aproximadamente 1,680 pesos mexicanos por año si contratas por este período, lo que puede resultar más económico que pagar mes a mes.

La suscripción suele permitir reproducción en varios dispositivos al mismo tiempo, y el contenido puede verse tanto en vivo como bajo demanda mientras el plan esté activo.

Real Madrid vs. Roma: posibles alineaciones

Associazione Sportiva Roma: Mile Svilar; Gianluca Mancini, Mario Hermoso, Evan N’Dicka; Wesley, Marten de Roon, Manu Koné, Devyne Rensch; Matías Soulé, Paulo Dybala, Donyell Malen.

Mile Svilar; Gianluca Mancini, Mario Hermoso, Evan N’Dicka; Wesley, Marten de Roon, Manu Koné, Devyne Rensch; Matías Soulé, Paulo Dybala, Donyell Malen. Real Madrid Club de Fútbol: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Jude Bellingham; Arda Güler, Kylian Mbappé, Bernardo Silva.

Acceda a la cobertura en vivo del partido Real Madrid vs. Roma por la señal de ESPN y Disney Plus. Conozca los canales de televisión disponibles y las opciones de streaming para ver el encuentro de Champions League por Internet. | Crédito: uefa.com / Composición Depor

Horarios, TV y dónde ver Real Madrid vs. Roma por UEFA Champions League 2026-27

Fecha: Miércoles, 14 de octubre de 2026

Miércoles, 14 de octubre de 2026 Lugar: Stadio Olímpico, Roma, Italia

Stadio Olímpico, Roma, Italia Horarios: 1:00 p.m. CDMX

1:00 p.m. CDMX Canal TV / Streaming: FOX One México

El Real Madrid vs. Roma EN VIVO y EN DIRECTO promete emociones en la segunda fecha de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27, con el conjunto merengue visitando el Estadio Olímpico de Roma, Italia, este miércoles 14 de octubre, en busca de sumar puntos importantes en su camino hacia la siguiente ronda del torneo europeo. La transmisión del partido estará disponible por ESPN y Disney Plus Premium en Perú y otros países de Sudamérica, mientras que en México podrá seguirse a través de FOX y sus plataformas digitales, y en España mediante Movistar Plus+. Conoce aquí cómo ver el Real Madrid vs. Roma en vivo, qué canales televisan el encuentro y dónde seguir el partido online por streaming, además de los horarios correspondientes según tu país. (VIDEO DE X: @REALMADRID)