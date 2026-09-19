Sevilla FC y FC Barcelona se miden este sábado en uno de los partidos más atractivos de la jornada. El conjunto de Matías Almeyda llega al duelo con el impulso de su última gran referencia ante el equipo azulgrana: el contundente triunfo por 4-1 de la pasada temporada, una actuación en la que el Sevilla castigó cada espacio al contragolpe y confirmó su capacidad para competir contra los grandes. Ahora, el equipo de Hansi Flick vuelve al Sánchez-Pizjuán con el reto de imponerse a un rival en plena dinámica y con una cuenta pendiente. Para ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO, conoce qué canales de TV abierta, cable y streaming online transmiten desde España, Estados Unidos, México y otras partes del mundo para seguir la cobertura en cualquier plataforma.

Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido Sevilla FC vs. FC Barcelona EN VIVO por señal abierta, cable y streaming online hoy 19 de septiembre. (Foto: Composición El Comercio Mag)
Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido Sevilla FC vs. FC Barcelona EN VIVO por señal abierta, cable y streaming online hoy 19 de septiembre. (Foto: Composición El Comercio Mag)

¿En qué canal transmiten Sevilla FC vs. FC Barcelona EN VIVO GRATIS por TV y Señal Online por LaLiga 2026-27?

Sevilla FC recibe al FC Barcelona este sábado 19 de septiembre por la jornada 7 de LaLiga 2026/27, con inicio simultáneo a las 21:00 en España. En Estados Unidos, México y gran parte de Sudamérica la cobertura se reparte entre ESPN/ESPN Deportes, Sky Sports y DSports/DGO, según el territorio.

País / territorioTVStreaming online
EspañaMovistar LALIGA, Movistar Plus+, Orange Fútbol 1Movistar Plus+; DAZN LaLiga según paquete contratado
Estados Unidos (ET)ESPN DeportesESPN+ y ESPN App
Estados Unidos (CT)ESPN DeportesESPN+ y ESPN App
Estados Unidos (MT)ESPN DeportesESPN+ y ESPN App
Estados Unidos (PT)ESPN DeportesESPN+ y ESPN App
México — CDMXSky SportsSky+
México — TijuanaSky SportsSky+
México — Cancún / Quintana RooSky SportsSky+
ArgentinaDSportsDGO
ChileDSports / DSports HDDGO
UruguayDSportsDGO
BrasilESPNDisney+
BoliviaDSportsDGO
ParaguayDSportsDGO
VenezuelaDSportsDGO
ColombiaDSportsDGO
EcuadorDSportsDGO
PerúDSportsDGO
  • Estados Unidos: ESPN agenda el encuentro como Sevilla FC vs. FC Barcelona a través de ESPN Deportes y ESPN+. La hora oficial de referencia es 15:00 ET.
  • México: Sky Sports tiene los derechos de emisión señalados para este encuentro; la referencia horaria en Ciudad de México es 13:00.
  • España: el partido comienza a las 21:00 CEST. La oferta está ligada a Movistar LALIGA/Movistar Plus+ y a operadores que comercializan dicha señal, como Orange; antes de publicarlo como “DAZN” conviene verificar el paquete específico, ya que los partidos se distribuyen entre ventanas y sublicencias.
  • Sudamérica: DSports y DGO son la referencia principal para Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú. Para Bolivia, Paraguay y Venezuela aplica el mismo horario de 15:00 por equivalencia de husos horarios, aunque es recomendable revisar la grilla local de DGO el mismo sábado.
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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