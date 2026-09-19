Sevilla FC y FC Barcelona se miden este sábado en uno de los partidos más atractivos de la jornada. El conjunto de Matías Almeyda llega al duelo con el impulso de su última gran referencia ante el equipo azulgrana: el contundente triunfo por 4-1 de la pasada temporada, una actuación en la que el Sevilla castigó cada espacio al contragolpe y confirmó su capacidad para competir contra los grandes. Ahora, el equipo de Hansi Flick vuelve al Sánchez-Pizjuán con el reto de imponerse a un rival en plena dinámica y con una cuenta pendiente. Para ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO, conoce qué canales de TV abierta, cable y streaming online transmiten desde España, Estados Unidos, México y otras partes del mundo para seguir la cobertura en cualquier plataforma.
¿En qué canal transmiten Sevilla FC vs. FC Barcelona EN VIVO GRATIS por TV y Señal Online por LaLiga 2026-27?
Sevilla FC recibe al FC Barcelona este sábado 19 de septiembre por la jornada 7 de LaLiga 2026/27, con inicio simultáneo a las 21:00 en España. En Estados Unidos, México y gran parte de Sudamérica la cobertura se reparte entre ESPN/ESPN Deportes, Sky Sports y DSports/DGO, según el territorio.
|País / territorio
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|España
|Movistar LALIGA, Movistar Plus+, Orange Fútbol 1
|Movistar Plus+; DAZN LaLiga según paquete contratado
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|ESPN Deportes
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|ESPN Deportes
|ESPN+ y ESPN App
|Estados Unidos (PT)
|ESPN Deportes
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|DSports / DSports HD
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|DSports
|DGO
- Estados Unidos: ESPN agenda el encuentro como Sevilla FC vs. FC Barcelona a través de ESPN Deportes y ESPN+. La hora oficial de referencia es 15:00 ET.
- México: Sky Sports tiene los derechos de emisión señalados para este encuentro; la referencia horaria en Ciudad de México es 13:00.
- España: el partido comienza a las 21:00 CEST. La oferta está ligada a Movistar LALIGA/Movistar Plus+ y a operadores que comercializan dicha señal, como Orange; antes de publicarlo como “DAZN” conviene verificar el paquete específico, ya que los partidos se distribuyen entre ventanas y sublicencias.
- Sudamérica: DSports y DGO son la referencia principal para Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Ecuador y Perú. Para Bolivia, Paraguay y Venezuela aplica el mismo horario de 15:00 por equivalencia de husos horarios, aunque es recomendable revisar la grilla local de DGO el mismo sábado.