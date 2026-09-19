El Barcelona visita al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán con la oportunidad de encadenar siete victorias en siete jornadas de LaLiga y sostener su impulso en la pelea por el liderato. El equipo de Hansi Flick afronta una de las salidas más exigentes del calendario este sábado 19 de septiembre, a partir de las 15:00 horas ET / 21:00 hora peninsular con una baja sensible: Joan García no estará disponible por molestias en la rodilla, después de quedar al margen del último entrenamiento previo al partido.

¿Quieres ver el partido FC Barcelona vs. Sevilla FC EN VIVO y EN DIRECTO? A continuación, conoce qué canales de TV abierta, cable y streaming online transmiten desde España, Estados Unidos, México y otras partes del mundo para seguir la cobertura en cualquier plataforma.

Conoce qué canales de TV y dónde ver el partido Sevilla FC vs. FC Barcelona EN VIVO por señal abierta, cable y streaming online hoy 19 de septiembre. (Foto: Composición El Comercio Mag)

¿Cómo ver FC Barcelona vs. Sevilla FC vs. FC Barcelona EN VIVO GRATIS por TV y Online por LaLiga?

Sevilla FC recibe al FC Barcelona este sábado 19 de septiembre por la jornada 7 de LaLiga 2026/27, con inicio simultáneo a las 21:00 en España. En Estados Unidos, México y gran parte de Sudamérica la cobertura se reparte entre ESPN/ESPN Deportes, Sky Sports y DSports/DGO, según el territorio.

País / territorio TV Streaming online España Movistar LALIGA, Movistar Plus+, Orange Fútbol 1 Movistar Plus+; DAZN LaLiga según paquete contratado Estados Unidos (ET) ESPN Deportes ESPN+ y ESPN App Estados Unidos (CT) ESPN Deportes ESPN+ y ESPN App Estados Unidos (MT) ESPN Deportes ESPN+ y ESPN App Estados Unidos (PT) ESPN Deportes ESPN+ y ESPN App México — CDMX Sky Sports Sky+ México — Tijuana Sky Sports Sky+ México — Cancún / Quintana Roo Sky Sports Sky+ Argentina DSports DGO Chile DSports / DSports HD DGO Uruguay DSports DGO Brasil ESPN Disney+ Bolivia DSports DGO Paraguay DSports DGO Venezuela DSports DGO Colombia DSports DGO Ecuador DSports DGO Perú DSports DGO

Cómo ver Barcelona-Sevilla EN VIVO en México

En México, el partido irá por Sky Sports, disponible a las 13:00, hora del centro del país. Sky+ funciona como la alternativa online del propio ecosistema Sky; algunos paquetes de izzi también incluyen la señal deportiva. No hay confirmación fiable de transmisión por TV abierta.

TV: Sky Sports.

Online: Sky+.

Operador alternativo: izzi, si el paquete incluye la señal.

Horarios de referencia: 12:00 en el noroeste/Pacífico y 14:00 en el sureste, según el huso horario local.

Cómo ver Barcelona-Sevilla EN VIVO en España

En España, la asignación oficial de LaLiga incluye Movistar LALIGA, Movistar Plus+ y Orange Fútbol 1 para el partido de las 21:00. Para verlo por internet, revisa si tu tarifa Movistar Plus+ incluye el canal de LaLiga correspondiente; DAZN LaLiga puede figurar como vía online dentro de paquetes elegibles, pero no conviene asumir que una suscripción individual estándar de DAZN necesariamente habilita este encuentro.

TV: Movistar LALIGA, Movistar Plus+ y Orange Fútbol 1.

Online: Movistar Plus+; DAZN LaLiga, según paquete.

Hora: 21:00 CEST.

Cómo ver Barcelona-Sevilla EN VIVO en Estados Unidos

La señal lineal confirmada es ESPN Deportes, con emisión digital en ESPN+. ESPN también ha incorporado el evento a su programación de Watch ESPN, y fuboTV puede ofrecerlo a quienes tengan un paquete con ESPN Deportes.

TV: ESPN Deportes.

Online: ESPN+ y ESPN App.

Alternativa vía TV en streaming: fuboTV, sujeto al plan contratado.

Hora: 15:00 ET, 14:00 CT, 13:00 MT y 12:00 PT.

Cómo ver Barcelona-Sevilla EN VIVO en Sudamérica

La información de programación más específica para Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Colombia y Ecuador coloca el partido en DSports, la señal deportiva de DirecTV, y por extensión en su plataforma DGO. Para Chile, la confirmación publicada menciona expresamente DSports y DSports HD, exclusivos para abonados de DirecTV.

Cono Sur: Argentina, Chile y Uruguay lo tienen a las 16:00.

Región andina: Perú, Colombia y Ecuador lo tienen a las 14:00.

Venezuela, Bolivia y Paraguay: 15:00.

Acceso principal: DSports por DirecTV y DGO online.

Brasil: la distribución regional se asocia a ESPN y Disney+.