Montevideo City Torque y Cienciano se miden en la fase de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Entérese de las alternativas de televisión y canales digitales habilitados para sintonizar el duelo en América Latina. | Crédito: Composición Depor
Montevideo City Torque y Cienciano se miden en la fase de cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. Entérese de las alternativas de televisión y canales digitales habilitados para sintonizar el duelo en América Latina. | Crédito: Composición Depor

Montevideo City Torque recibirá a Cienciano este jueves 17 de septiembre por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Centenario de la capital uruguaya. Un duelo emocionante donde dos de las revelaciones del torneo de clubes CONMEBOL pondrá en juego no solo su invicto, sino su pase a la siguiente ronda. El ‘Papá’ se hizo fuerte como local y puso la serie a su favor gracias al triunfo 2-0 obtenido en el Inca Garcilaso de la Vega. El ‘City Uruguayo’, por su parte, intentará cambiar el rumbo en la revancha apoyado en su récord de imbatido como local en la competencia (6 victorias y 3 empates). Si quieres saber en qué canal transmiten el partido Torque vs. Cienciano en vivo, te compartimos esta práctica guía.

Acción del encuentro entre Montevideo City Torque y Cienciano por la Copa Sudamericana 2026. Conozca la programación oficial de TV, horarios locales y plataformas autorizadas para ver la transmisión del fútbol en vivo. | Crédito: Composición Depor
Acción del encuentro entre Montevideo City Torque y Cienciano por la Copa Sudamericana 2026. Conozca la programación oficial de TV, horarios locales y plataformas autorizadas para ver la transmisión del fútbol en vivo. | Crédito: Composición Depor

¿Dónde ver EN VIVO el partido Torque vs. Cienciano por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026?

Revisa la guía de canales para ver EN VIVO el partido entre Torque y Cienciano por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

  • Argentina: ESPN2 y Disney+ Premium
  • Brasil: Paramount+
  • Chile: ESPN2 y Disney+ Premium
  • Ecuador: ESPN2 y Disney+ Premium
  • Perú: ESPN2 y Disney+ Premium
  • Uruguay: ESPN2 y Disney+ Premium
  • Estados Unidos: beIN Sports, fuboTV, beIN Sports CONNECT
  • Venezuela: ESPN2, Disney+ Premium e inter

En Perú, Argentina, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile, el partido entre Cienciano y Torque será transmitido por ESPN2 y Disney+ Premium. En Estados Unidos, el duelo lo puedes ver por beIN Sports y fuboTV.

Transmisión en directo del partido Torque vs. Cienciano por la Copa Sudamericana. Acceda a las opciones para sintonizar el evento futbolístico por la pantalla de ESPN y la aplicación Disney Plus desde dispositivos móviles. | Crédito: gol.conmebol.com / Composición Depor
Transmisión en directo del partido Torque vs. Cienciano por la Copa Sudamericana. Acceda a las opciones para sintonizar el evento futbolístico por la pantalla de ESPN y la aplicación Disney Plus desde dispositivos móviles. | Crédito: gol.conmebol.com / Composición Depor

Horarios del partido Torque vs. Cienciano por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026

Te presentamos los horarios del partido entre Montevideo City Torque y Cienciano por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

PaísHorario
Perú7:30 p. m.
Colombia7:30 p. m.
Ecuador7:30 p. m.
Panamá7:30 p. m.
México (CDMX)6:30 p. m.
Costa Rica6:30 p. m.
Guatemala6:30 p. m.
Honduras6:30 p. m.
Nicaragua6:30 p. m.
El Salvador6:30 p. m.
Venezuela8:30 p. m.
Bolivia8:30 p. m.
Chile8:30 p. m.
Paraguay8:30 p. m.
Argentina9:30 p. m.
Uruguay9:30 p. m.
Brasil (Brasilia)9:30 p. m.
EE. UU. – Este (ET)8:30 p. m.
EE. UU. – Centro (CT) 7:30 p. m.
EE. UU. – Montaña (MT)6:30 p. m.
EE. UU. – Pacífico (PT)5:30 p. m.
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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