Montevideo City Torque recibirá a Cienciano este jueves 17 de septiembre por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Centenario de la capital uruguaya. Un duelo emocionante donde dos de las revelaciones del torneo de clubes CONMEBOL pondrá en juego no solo su invicto, sino su pase a la siguiente ronda. El ‘Papá’ se hizo fuerte como local y puso la serie a su favor gracias al triunfo 2-0 obtenido en el Inca Garcilaso de la Vega. El ‘City Uruguayo’, por su parte, intentará cambiar el rumbo en la revancha apoyado en su récord de imbatido como local en la competencia (6 victorias y 3 empates). Si quieres saber en qué canal transmiten el partido Torque vs. Cienciano en vivo, te compartimos esta práctica guía.
¿Dónde ver EN VIVO el partido Torque vs. Cienciano por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026?
Revisa la guía de canales para ver EN VIVO el partido entre Torque y Cienciano por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.
- Argentina: ESPN2 y Disney+ Premium
- Brasil: Paramount+
- Chile: ESPN2 y Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN2 y Disney+ Premium
- Perú: ESPN2 y Disney+ Premium
- Uruguay: ESPN2 y Disney+ Premium
- Estados Unidos: beIN Sports, fuboTV, beIN Sports CONNECT
- Venezuela: ESPN2, Disney+ Premium e inter
En Perú, Argentina, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Chile, el partido entre Cienciano y Torque será transmitido por ESPN2 y Disney+ Premium. En Estados Unidos, el duelo lo puedes ver por beIN Sports y fuboTV.
Horarios del partido Torque vs. Cienciano por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026
Te presentamos los horarios del partido entre Montevideo City Torque y Cienciano por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.
|País
|Horario
|Perú
|7:30 p. m.
|Colombia
|7:30 p. m.
|Ecuador
|7:30 p. m.
|Panamá
|7:30 p. m.
|México (CDMX)
|6:30 p. m.
|Costa Rica
|6:30 p. m.
|Guatemala
|6:30 p. m.
|Honduras
|6:30 p. m.
|Nicaragua
|6:30 p. m.
|El Salvador
|6:30 p. m.
|Venezuela
|8:30 p. m.
|Bolivia
|8:30 p. m.
|Chile
|8:30 p. m.
|Paraguay
|8:30 p. m.
|Argentina
|9:30 p. m.
|Uruguay
|9:30 p. m.
|Brasil (Brasilia)
|9:30 p. m.
|EE. UU. – Este (ET)
|8:30 p. m.
|EE. UU. – Centro (CT)
|7:30 p. m.
|EE. UU. – Montaña (MT)
|6:30 p. m.
|EE. UU. – Pacífico (PT)
|5:30 p. m.