España e Inglaterra protagonizan este domingo 15 de noviembre (20:45 horas de Madrid) en uno de los enfrentamientos más esperados del fútbol europeo de selecciones. El estadio Metropolitano de Madrid será el escenario del choque entre Lamine Yamal y Harry Kane, dos de las principales figuras del continente, en un partido que decidirá el liderato del grupo A3 de la UEFA Nations League 2026. La Roja, vigente campeona del mundo y de Europa, tiene la ventaja de jugar en casa y le basta un empate para asegurar el primer puesto frente a una Inglaterra que llega con sed de revancha tras perder 2-3 en Wembley.

¿Deseas saber qué canal transmite el partido entre España e Inglaterra? En esta nota te contamos todos los detalles de la cobertura, con los canales de televisión y servicios de streaming disponibles en España, México, Estados Unidos y el resto de Latinoamérica, para que puedas seguir cada minuto de este encuentro decisivo de la Liga de Naciones.

En España, el encuentro entre la selección española e Inglaterra se transmitirá por TVE La 1 HD, señal de televisión abierta de Radio Televisión Española (RTVE). Asimismo, los aficionados podrán seguir el partido EN DIRECTO por internet mediante RTVE Play, la plataforma de streaming gratuita de la corporación pública. También figuran Movistar+ y fuboTV España entre las opciones de distribución televisiva.

En México, el partido España vs. Inglaterra podrá verse a través de SKY Sports, disponible en los servicios de televisión de paga Sky e izzi. Los aficionados también podrán acceder a la transmisión mediante las plataformas digitales Sky+ e izzi, según la disponibilidad de sus respectivos paquetes.

En Estados Unidos, el compromiso entre españoles e ingleses estará disponible mediante fuboTV y ViX, plataformas de streaming que cuentan con opciones de contenido deportivo para el público estadounidense.

Por otro lado, en Latinoamérica, la transmisión del encuentro estará a cargo de ESPN y Disney+ Premium, que llevarán las imágenes del enfrentamiento a los aficionados de Sudamérica, Centroamérica y otros mercados de la región, de acuerdo con la disponibilidad territorial de sus señales.

Para otros países, si no existe señal con derechos locales, se recomienda acceder únicamente a servicios y plataformas legales disponibles en cada región. UEFA.tv también figura entre las alternativas internacionales, aunque su disponibilidad para este encuentro puede estar sujeta a restricciones territoriales.

¿A qué hora juega y qué canal transmite España vs. Inglaterra por la UEFA Nations League 2026?

PAÍSES HORARIO CANALES TV / STREAMING España 20:45 TVE La 1 HD, RTVE Play México 13:45 SKY Sports, Sky+, izzi Estados Unidos 2:45 p. m. ET / 11:45 a. m. PT fuboTV, ViX Guatemala 13:45 ESPN, Disney+ Premium El Salvador 13:45 ESPN, Disney+ Premium Honduras 13:45 ESPN, Disney+ Premium Nicaragua 13:45 ESPN, Disney+ Premium Costa Rica 13:45 ESPN, Disney+ Premium Panamá 14:45 ESPN, Disney+ Premium Colombia 14:45 ESPN, Disney+ Premium Ecuador 14:45 ESPN, Disney+ Premium Perú 14:45 ESPN, Disney+ Premium Venezuela 15:45 ESPN, Disney+ Premium Bolivia 15:45 ESPN, Disney+ Premium República Dominicana 15:45 ESPN, Disney+ Premium Puerto Rico 15:45 ViX Argentina 16:45 ESPN, Disney+ Premium Chile 16:45 ESPN, Disney+ Premium Paraguay 16:45 ESPN, Disney+ Premium Uruguay 16:45 ESPN, Disney+ Premium Brasil 16:45 (Brasilia) ESPN, Disney+ Premium

Los horarios corresponden al domingo 15 de noviembre de 2026 y se expresan en hora local. La programación y disponibilidad de las señales pueden variar según el país y el operador.