Este sábado 17 de octubre, León y Club América medirán fuerzas en el Estadio León por la Fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga MX 2026. Como el partido es imperdible, descubre a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

El partido León vs. Club América por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Depor)
El partido León vs. Club América por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026 ha generado mucha expectativa entre los amantes del fútbol. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿A qué hora ver EN VIVO el León vs. Club América en distintos países del mundo?

Para que veas el juego León vs. Club América por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026 este sábado 17 de octubre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 9:00 pm                                   
  • Estados Unidos (CT): 8:00 pm
  • Estados Unidos (MT): 7:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 6:00 pm
  • México (CDMX): 7:00 pm
  • España: 3:00 am del domingo 18 de octubre
  • Puerto Rico: 9:00 pm        
  • Panamá: 8:00 pm                     
  • Costa Rica: 7:00 pm
  • República Dominicana: 9:00 pm
  • El Salvador: 7:00 pm
  • Guatemala: 7:00 pm
  • Honduras: 7:00 pm
  • Nicaragua: 7:00 pm
  • Argentina: 10:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 10:00 pm
  • Uruguay: 10:00 pm
  • Chile (Santiago): 10:00 pm
  • Paraguay: 10:00 pm
  • Bolivia: 9:00 pm
  • Venezuela: 9:00 pm
  • Ecuador: 8:00 pm
  • Perú: 8:00 pm
  • Colombia: 8:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el León vs. Club América?

Este sábado 17 de octubre se podrá ver el León vs. Club América por el Torneo Apertura de la Liga MX 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, ViX, Univision, Univision NOW
  • México: FOX One
  • Puerto Rico: ViX
TV Azteca 7 y Canal FOX One EN VIVO GRATIS — ver partido América vs. Bravos de Juárez por TV abierta y Online | VIDEO
El Club América recibe a los Bravos de Juárez este viernes 21 de agosto por la Jornada 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, en un partido que podrás seguir en vivo y online, con opciones de transmisión por televisión y streaming para los aficionados en México. El encuentro tendrá cobertura a través de TV Azteca 7 y el Canal FOX One, mientras que distintas alternativas permitirán ver el compromiso gratis o mediante plataformas digitales, según la señal disponible en cada región. Las Águilas buscarán aprovechar su condición de local para sumar puntos y escalar posiciones, pero enfrente tendrán a un conjunto fronterizo decidido a complicar a uno de los grandes candidatos del campeonato mexicano. (VIDEO de @ClubAmerica en X)
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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