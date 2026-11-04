Este miércoles 4 de noviembre, Real Madrid y AEK Atenas estarán frente a frente en el OPAP Arena por la Fecha 4 de la fase de liga de la Champions League 2026. Como se trata de un partido imperdible, conoce a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Real Madrid vs. AEK Atenas en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Real Madrid vs. AEK Atenas por la Champions League 2026 este miércoles 4 de noviembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 12:45 pm
- Estados Unidos (CT): 11:45 am
- Estados Unidos (MT): 10:45 am
- Estados Unidos (PT): 9:45 am
- México (CDMX): 11:45 am
- España: 6:45 pm
- Puerto Rico: 1:45 pm
- República Dominicana: 1:45 pm
- Panamá: 12:45 pm
- Costa Rica: 11:45 am
- El Salvador: 11:45 am
- Guatemala: 11:45 am
- Honduras: 11:45 am
- Nicaragua: 11:45 am
- Argentina: 2:45 pm
- Brasil (Brasilia): 2:45 pm
- Uruguay: 2:45 pm
- Chile (Santiago): 2:45 pm
- Paraguay: 2:45 pm
- Bolivia: 1:45 pm
- Venezuela: 1:45 pm
- Ecuador: 12:45 pm
- Perú: 12:45 pm
- Colombia: 12:45 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Real Madrid vs. AEK Atenas?
Este miércoles 4 de noviembre se podrá ver Real Madrid vs. AEK Atenas por la Champions League 2026. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: Paramount+, Univision NOW, UniMás, TUDN.com, TUDN USA, TUDN App
- México: FOX One
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones
- Argentina: FOX Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Bolivia: Disney+ Premium Chile
- Brasil: TNT Brasil, Max Brazil
- Paraguay: Disney+ Premium Argentina
- Perú: Disney+ Premium Chile
- Uruguay: Disney+ Premium Argentina
- Venezuela: Disney+ Premium Sur
- Costa Rica: Disney+ Premium Norte
- El Salvador: Disney+ Premium Norte
- Guatemala: Disney+ Premium Norte
- Honduras: Disney+ Premium Norte
- Panamá: Disney+ Premium Norte