Real Madrid visita a AEK Atenas en el ALLWYN Arena este miércoles 4 de noviembre en punto de las 2:00 pm (Tiempo del Centro de CDMX) / 4:00 p.m. ET / 1:00 p.m. PT por la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026-27. Este enfrentamiento captará la atención de los aficionados al fútbol debido a la oncena que José Mourinho enviará al terreno de juego del coloso helénico para mantener su racha de seis victorias consecutivas en todas las competiciones. La transmisión de este encuentro estará a cargo de FOX One desde México y se podrá seguir el minuto a minuto del encuentro. Aquí te dejo con todos los detalles para que sepas cómo ver el partido Real Madrid vs. AEK Atenas en vivo desde el dispositivo de tu preferencia.

ATENAS (GRECIA), 4/11/2026. Transmisión de ESPN y Disney Plus para ver Real Madrid vs. AEK Atenas por la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League desde el ALLWYN Arena. FOTO: Imagen creada por la IA de Microsoft Copilot.

¿Dónde ver FOX One EN VIVO, Real Madrid vs. AEK Atenas por Champions League 2026-27?

El partido entre Real Madrid y Roma por la segunda jornada de la UEFA Champions League 2026-27 también podrá seguirse en México gracias a FOX One . Para acceder a la plataforma, los usuarios pueden suscribirse desde plataformas como Claro Video o Amazon Prime Video, donde el canal aparece como una membresía adicional que se activa y paga mensualmente para ver los partidos en directo.

Esta modalidad permite que los aficionados sigan la acción de la Champions sin necesidad de TV tradicional, disfrutando los duelos en vivo y bajo demanda desde la app o el sitio web de la plataforma elegida.

¿Cuánto cuesta la suscripción a FOX One para ver EN VIVO el partido Real Madrid vs. AEK Atenas por UEFA Champions League 2026-27?

Si quieres ver partidos como Real Madrid vs. AEK Atenas por la Fecha 4 de la fase liguera de la UEFA Champions League 2026-27, estos son los precios aproximados de la suscripción a FOX One en México:

Mensual: alrededor de 175 pesos mexicanos al mes si lo contratas a través de Claro Video o Amazon Prime Video (requiere suscripción activa a Prime en este último caso).

alrededor de si lo contratas a través de o (requiere suscripción activa a Prime en este último caso). Anual: aproximadamente 1,680 pesos mexicanos por año si contratas por este período, lo que puede resultar más económico que pagar mes a mes.

La suscripción suele permitir reproducción en varios dispositivos al mismo tiempo, y el contenido puede verse tanto en vivo como bajo demanda mientras el plan esté activo.

Real Madrid vs. AEK Atenas: posibles alineaciones

Athlitikí Énosis Konstantinoupóleos: Alberto Brignoli; Lazaros Rota, Harold Moukoudi, Filipe Relvas, Stavro Pilios; Lovro Majer, Milán Vitális, Răzvan Marin, Oleksandr Zubkov; Zini, Luka Jović.

Alberto Brignoli; Lazaros Rota, Harold Moukoudi, Filipe Relvas, Stavro Pilios; Lovro Majer, Milán Vitális, Răzvan Marin, Oleksandr Zubkov; Zini, Luka Jović. Real Madrid Club de Fútbol: Thibaut Courtois; Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Arda Güler; Yan Diomande, Jude Bellingham, Vinícius Júnior; Kylian Mbappé.

El Real Madrid vs. AEK Atenas por la Champions League 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Mag)

Horarios, TV y dónde ver Real Madrid vs. AEK Atenas por UEFA Champions League 2026-27

Fecha: Miércoles, 4 de noviembre de 2026

Miércoles, 4 de noviembre de 2026 Lugar: ALLWYN Arena, Atenas, Grecia

ALLWYN Arena, Atenas, Grecia Horarios: 2:00 p.m. CDMX

2:00 p.m. CDMX Canal TV / Streaming: FOX One México