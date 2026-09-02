Deportivo Toluca y Club León están a un partido de hacer historia en la Leagues Cup 2026 ya que protagonizarán la primera de las dos semifinales entre dos equipos de Liga MX en la historia del formato ampliado del torneo que enfrenta a 18 clubes mexicanos seleccionados contra todos los de la MLS. Los Diablos Rojos avanzaron por primera vez a esta instancia tras vencer 2-0 a Austin FC en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, mientras que los Esmeraldas hicieron lo propio goleando 3-0 a Real Salt Lake en el Dick’s Sporting Goods Park de Colorado.

El encuentro se disputará este miércoles 2 de septiembre en el césped del Shell Energy Stadium de Houston, Texas, y comenzará a las 7:00 p.m. del centro de México, 9:00 p.m. ET y 6:00 p.m. PT en Estados Unidos. En Perú, Colombia y Ecuador el inicio será a las 8:00 p.m., mientras que en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay comenzará a las 10:00 p.m. La transmisión estará disponible mediante Imagen Televisión y Apple TV en territorio mexicano, mientras que en EE.UU. podrá seguirse única y exclusivamente por Apple TV.

Además de competir por el título, Toluca, León y los otros dos semifinalistas (Club América y Monterrey) continúan en contienda por uno de los tres lugares en la Concacaf Champions Cup 2027, otorgados al campeón, subcampeón y tercer lugar de la presente edición de la Leagues Cup. Con los cuatro semifinalistas representando a la Liga MX, los tres cupos serán obtenidos por clubes mexicanos; si alguno ya está clasificado por otra vía, su cupo será reasignado por al siguiente club elegible, con base en los criterios de clasificación de la liga mexicana.

Toluca y León medirán fuerzas en una de las semifinales de la Leagues Cup 2026, encuentro decisivo transmitido en vivo para México y EE. UU. | Crédito: leaguescup.com / Composición Mag

¿A qué hora juega y en qué canal transmiten Toluca vs. León por la semifinal de la Leagues Cup 2026?

Estos son los principales horarios internacionales para seguir el Toluca vs. León EN VIVO este miércoles 2 de septiembre:

País Hora Canal Streaming México (CDMX) 7:00 p.m. Imagen TV Apple TV Estados Unidos (PT) 6:00 p.m. — Apple TV Estados Unidos (MT) 7:00 p.m. — Apple TV Estados Unidos (CT) 8:00 p.m. — Apple TV Estados Unidos (ET) 9:00 p.m. — Apple TV Canadá (ET) 9:00 p.m. — Apple TV Guatemala 7:00 p.m. — Apple TV El Salvador 7:00 p.m. — Apple TV Honduras 7:00 p.m. — Apple TV Costa Rica 7:00 p.m. — Apple TV Nicaragua 7:00 p.m. — Apple TV Panamá 8:00 p.m. — Apple TV Colombia 8:00 p.m. — Apple TV Perú 8:00 p.m. — Apple TV Ecuador 8:00 p.m. — Apple TV Venezuela 9:00 p.m. — Apple TV Bolivia 9:00 p.m. — Apple TV Chile 9:00 p.m. — Apple TV Paraguay 10:00 p.m. — Apple TV Argentina 10:00 p.m. — Apple TV Uruguay 10:00 p.m. — Apple TV Brasil (Brasilia) 10:00 p.m. — Apple TV España 3:00 a.m. (jueves 3 de septiembre) — Apple TV

La transmisión internacional tendrá a Apple TV como una de sus principales plataformas, con disponibilidad para el torneo en más de 100 países y regiones. Sin embargo, algunos mercados contarán además con señales locales. En México, el partido tendrá opciones por televisión abierta, mientras que en Estados Unidos podrá seguirse tanto en inglés como en español única y exclusivamente por streaming.

En Centroamérica, los aficionados de Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá tendrán acceso a la señal de TUDN, además de Apple TV. Nicaragua contará con la plataforma de streaming como principal alternativa. En Sudamérica, la transmisión estará concentrada en Apple TV para mercados como Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay.

¿Qué canal transmite Toluca vs. León por la semifinal de la Leagues Cup 2026 en México?

Los aficionados del Toluca y León podrán seguir el partido de semifinales de la Leagues Cup 2026 desde las 7:00 p.m., hora del centro de México. La transmisión televisiva estará disponible también por Imagen Televisión, mientras que el streaming estará a cargo de Apple TV.

El duelo entre Diablos Rojos y Esmeraldas corresponde a las semifinales de la Leagues Cup 2026 y será un partido de eliminación directa. Los ganadores avanzarán a la final de Leagues Cup 2026 el domingo 6 de septiembre, mientras que los dos clubes restantes disputarán el partido por el Tercer Lugar ese mismo día.

Conoce los horarios por país para ver el partido entre Toluca FC vs. Club León EN VIVO y EN DIRECTO ONLIEN este miércoles 2 de septiembre por la semifinal de la Leagues Cup 2026. (Foto: Composición Mag)

¿Dónde ver Toluca vs. León EN VIVO por la semifinal de la Leagues Cup 2026 en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el partido comenzará a las 9:00 p.m. ET, mientras que en la zona central será a las 8:00 p.m. y en California, sede del encuentro, arrancará a las 6:00 p.m. PT. La transmisión estará disponible por streaming a través de Apple TV.

ZONAS HORARIAS DE EE.UU. HORARIO CANALES TV STREAMING Pacific Time (PT) 6:00 p.m. — Apple TV Mountain Time (MT) 7:00 p.m. — Apple TV Central Time (CT) 8:00 p.m. — Apple TV Eastern Time (ET) 9:00 p.m. — Apple TV

La distribución ofrece varias alternativas según el idioma y la plataforma que prefiera cada aficionado. Apple TV mantendrá la opción de streaming para seguir el partido desde distintos dispositivos con cobertura tanto en inglés como español.

El escenario también añade un elemento particular a la noche. El partido se jugará en Houston, ciudad de Texas con mayor presencia de mexicanos y uno de los asentamientos más grandes e importantes de esta comunidad en todos los Estados Unidos. Allí, el encuentro comenzará a las 8:00 p.m., un horario favorable para seguir en directo el duelo de semifinales.

Un boleto a la gran final de la Leagues Cup 2026 estará en juego este miércoles, cuando Toluca y León se enfrenten en una de las semifinales del torneo. Los Diablos Rojos buscan ratificar su condición de favoritos tras una sólida campaña, mientras que la Fiera intentará mantener su buen momento y dar otro golpe para acercarse al título. El partido podrá seguirse EN VIVO ONLINE GRATIS, con las opciones de transmisión disponibles a través de Imagen TV y Apple TV. (VIDEO DE X DE )