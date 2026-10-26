La 70.ª edición del Balón de Oro se llevará a cabo hoy lunes 26 de octubre en el London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra. Dentro de la nómina de 30 futbolistas clasificados, los nombres de Lionel Messi, Lamine Yamal y Kylian Mbappé figuran como los principales candidatos para obtener el galardón. Sin embargo, figuras de la talla de Jude Bellingham, Erling Haaland, Harry Kane y el ganador de la edición previa, Ousmane Dembélé, pueden dar la sorpresa. Acaban de informar que la ceremonia se retrasa aproximadamente 30 minutos.

El periodo de evaluación considerado por el jurado comprende el desempeño deportivo registrado entre el 3 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026. Este rango abarca las competencias de clubes a nivel internacional, los torneos de liga locales y los certámenes de selecciones nacionales disputados durante dicho ciclo competitivo, incluyendo la Copa del Mundo.

El sistema de elección mantiene la participación de un panel conformado por 100 periodistas especializados en representación de las primeras cien federaciones del ranking FIFA masculino. Cada integrante emite una votación jerarquizada con diez jugadores, cuyos puntajes acumulados determinan al vencedor oficial en la gala organizada por France Football junto a la UEFA.

LONDRES, GRAN LONDRES (INGLATERRA), 26/10/2026. Revisa la lista de los ganadores del Balón de Oro 2026 que se celebró hoy en el London Palladium. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.
LONDRES, GRAN LONDRES (INGLATERRA), 26/10/2026. Revisa la lista de los ganadores del Balón de Oro 2026 que se celebró hoy en el London Palladium. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿Dónde ver el Balón de Oro 2026 en vivo?

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se transmite en directo este lunes 26 de octubre a través de señales diferenciadas según cada región:

PaísCanal de TVStreaming
PerúESPNDisney+, DGO, DAZN (gratis con registro).
ArgentinaESPNDisney+, DGO, DAZN (gratis con registro).
BoliviaESPNDisney+, DGO, DAZN (gratis con registro).
ColombiaESPNDisney+, DGO, DAZN (gratis con registro).
ChileESPNDisney+, DGO, DAZN (gratis con registro).
EcuadorESPNDisney+, DGO, DAZN (gratis con registro).
UruguayESPNDisney+, DGO, DAZN (gratis con registro).
ParaguayESPNDisney+, DGO, DAZN (gratis con registro).
VenezuelaESPNDisney+, DGO, DAZN (gratis con registro).
México--DAZN (gratis con registro)
Estados UnidosCBS Sports Golazo NetworkParamount+, DAZN (gratis con registro)
EspañaMovistar Plus+Movistar Plus+, DAZN
FranciaL’ÉquipeL’Équipe (Web/App), DAZN

En Estados Unidos, la transmisión del Balón de Oro es por DAZN (gratis previo registro) y Paramount+. Por TV, sigue la gala EN VIVO vía CBS Sports Golazo (transmisión en inglés).

Horarios del Balón de Oro 2026

Te presentamos a qué hora empezará la ceremonia del Balón de Oro 2026 según tu localidad:

América Latina

  • 15:00 horas: Perú, Colombia, Ecuador.
  • 16:00 horas: Bolivia, Venezuela.
  • 17:00 horas: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay.

México

  • 14:00 horas: Zona Centro (Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey).
  • 13:00 horas: Zona Montaña / Pacífico (Chihuahua, Sinaloa, Sonora).
  • 12:00 horas: Zona noroeste (Baja California / Tijuana).

Estados Unidos

  • 16:00 horas (ET): Hora del Este (Miami, Nueva York).
  • 15:00 horas (CT): Hora Central (Chicago, Texas).
  • 14:00 horas (MT): Hora de la Montaña (Denver, Phoenix).
  • 13:00 horas (PT): Hora del Pacífico (Los Ángeles, San Francisco).

Europa

  • 21:00 horas: España peninsular (20:00 horas en las Islas Canarias).

¿Quiénes son los nominados al Balón de Oro masculino 2026?

La lista masculina reúne a 30 futbolistas de distintas selecciones y clubes europeos, además de Lionel Messi, representante del Inter Miami. Entre los candidatos aparecen delanteros con una destacada producción ofensiva, centrocampistas determinantes y defensores reconocidos por su rendimiento durante la temporada.

Esta es la lista completa de nominados publicada por la organización:

NominadosNacionalidadClub
1Jude BellinghamInglaterraReal Madrid
2Pau CubarsíEspañaBarcelona
3Marc CucurellaEspañaChelsea/Real Madrid
4Ousmane DembéléFranciaParis Saint-Germain
5Luis DíazColombiaBayern Múnich
6Bruno FernandesPortugalManchester United
7Gabriel MagalhãesBrasilArsenal
8Erling HaalandNoruegaManchester City
9Achraf HakimiMarruecosParis Saint-Germain
10Harry KaneInglaterraBayern Múnich
11Khvicha KvaratskheliaGeorgiaParis Saint-Germain
12Lamine YamalEspañaBarcelona
13Sadio ManéSenegalAl-Nassr
14MarquinhosBrasilParis Saint-Germain
15Lautaro MartínezArgentinaInter de Milán
16Kylian MbappéFranciaReal Madrid
17Nuno MendesPortugalParis Saint-Germain
18Lionel MessiArgentinaInter Miami
19João NevesPortugalParis Saint-Germain
20Michael OliseFranciaBayern Múnich
21Willian PachoEcuadorParis Saint-Germain
22Julián QuiñonesMéxicoAl-Qadsiah
23Declan RiceInglaterraArsenal
24RodriEspañaManchester City/Barcelona
25Fabián RuizEspañaParis Saint-Germain
26William SalibaFranciaArsenal
27Ferran TorresEspañaBarcelona/Paris Saint-Germain
28Dayot UpamecanoFranciaBayern Múnich
29Vinícius JúniorBrasilReal Madrid
30VitinhaPortugalParis Saint-Germain
ESPN, DAZN, TUDN y VIX EN VIVO — ver gala del Balón de Oro 2026 por TV y Fútbol Online | VIDEO
El Balón de Oro 2026 reúne en Londres a las principales figuras del fútbol mundial, con nombres como Lionel Messi, Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Michael Olise y Ousmane Dembélé entre los protagonistas de la conversación futbolística internacional. Los aficionados que buscan seguir la ceremonia EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO pueden consultar las opciones de transmisión disponibles según su país, con señales y plataformas como ESPN, TUDN, Disney Plus, ViX y Movistar+, de acuerdo con los derechos de emisión de cada mercado. La gala en Londres concentra la atención por la posibilidad de conocer al ganador del máximo reconocimiento individual del fútbol, en una edición que despierta el interés de los seguidores de las grandes estrellas, sus temporadas y sus opciones de conquistar el prestigioso galardón. (VIDEO DE X: @ballondor)
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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