La 70.ª edición del Balón de Oro se llevará a cabo hoy lunes 26 de octubre en el London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra. Dentro de la nómina de 30 futbolistas clasificados, los nombres de Lionel Messi, Lamine Yamal y Kylian Mbappé figuran como los principales candidatos para obtener el galardón. Sin embargo, figuras de la talla de Jude Bellingham, Erling Haaland, Harry Kane y el ganador de la edición previa, Ousmane Dembélé, pueden dar la sorpresa. Acaban de informar que la ceremonia se retrasa aproximadamente 30 minutos.
El periodo de evaluación considerado por el jurado comprende el desempeño deportivo registrado entre el 3 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026. Este rango abarca las competencias de clubes a nivel internacional, los torneos de liga locales y los certámenes de selecciones nacionales disputados durante dicho ciclo competitivo, incluyendo la Copa del Mundo.
El sistema de elección mantiene la participación de un panel conformado por 100 periodistas especializados en representación de las primeras cien federaciones del ranking FIFA masculino. Cada integrante emite una votación jerarquizada con diez jugadores, cuyos puntajes acumulados determinan al vencedor oficial en la gala organizada por France Football junto a la UEFA.
¿Dónde ver el Balón de Oro 2026 en vivo?
La ceremonia del Balón de Oro 2026 se transmite en directo este lunes 26 de octubre a través de señales diferenciadas según cada región:
|País
|Canal de TV
|Streaming
|Perú
|ESPN
|Disney+, DGO, DAZN (gratis con registro).
|Argentina
|ESPN
|Disney+, DGO, DAZN (gratis con registro).
|Bolivia
|ESPN
|Disney+, DGO, DAZN (gratis con registro).
|Colombia
|ESPN
|Disney+, DGO, DAZN (gratis con registro).
|Chile
|ESPN
|Disney+, DGO, DAZN (gratis con registro).
|Ecuador
|ESPN
|Disney+, DGO, DAZN (gratis con registro).
|Uruguay
|ESPN
|Disney+, DGO, DAZN (gratis con registro).
|Paraguay
|ESPN
|Disney+, DGO, DAZN (gratis con registro).
|Venezuela
|ESPN
|Disney+, DGO, DAZN (gratis con registro).
|México
|--
|DAZN (gratis con registro)
|Estados Unidos
|CBS Sports Golazo Network
|Paramount+, DAZN (gratis con registro)
|España
|Movistar Plus+
|Movistar Plus+, DAZN
|Francia
|L’Équipe
|L’Équipe (Web/App), DAZN
En Estados Unidos, la transmisión del Balón de Oro es por DAZN (gratis previo registro) y Paramount+. Por TV, sigue la gala EN VIVO vía CBS Sports Golazo (transmisión en inglés).
Horarios del Balón de Oro 2026
Te presentamos a qué hora empezará la ceremonia del Balón de Oro 2026 según tu localidad:
América Latina
- 15:00 horas: Perú, Colombia, Ecuador.
- 16:00 horas: Bolivia, Venezuela.
- 17:00 horas: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay.
México
- 14:00 horas: Zona Centro (Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey).
- 13:00 horas: Zona Montaña / Pacífico (Chihuahua, Sinaloa, Sonora).
- 12:00 horas: Zona noroeste (Baja California / Tijuana).
Estados Unidos
- 16:00 horas (ET): Hora del Este (Miami, Nueva York).
- 15:00 horas (CT): Hora Central (Chicago, Texas).
- 14:00 horas (MT): Hora de la Montaña (Denver, Phoenix).
- 13:00 horas (PT): Hora del Pacífico (Los Ángeles, San Francisco).
Europa
- 21:00 horas: España peninsular (20:00 horas en las Islas Canarias).
¿Quiénes son los nominados al Balón de Oro masculino 2026?
La lista masculina reúne a 30 futbolistas de distintas selecciones y clubes europeos, además de Lionel Messi, representante del Inter Miami. Entre los candidatos aparecen delanteros con una destacada producción ofensiva, centrocampistas determinantes y defensores reconocidos por su rendimiento durante la temporada.
Esta es la lista completa de nominados publicada por la organización:
|N°
|Nominados
|Nacionalidad
|Club
|1
|Jude Bellingham
|Inglaterra
|Real Madrid
|2
|Pau Cubarsí
|España
|Barcelona
|3
|Marc Cucurella
|España
|Chelsea/Real Madrid
|4
|Ousmane Dembélé
|Francia
|Paris Saint-Germain
|5
|Luis Díaz
|Colombia
|Bayern Múnich
|6
|Bruno Fernandes
|Portugal
|Manchester United
|7
|Gabriel Magalhães
|Brasil
|Arsenal
|8
|Erling Haaland
|Noruega
|Manchester City
|9
|Achraf Hakimi
|Marruecos
|Paris Saint-Germain
|10
|Harry Kane
|Inglaterra
|Bayern Múnich
|11
|Khvicha Kvaratskhelia
|Georgia
|Paris Saint-Germain
|12
|Lamine Yamal
|España
|Barcelona
|13
|Sadio Mané
|Senegal
|Al-Nassr
|14
|Marquinhos
|Brasil
|Paris Saint-Germain
|15
|Lautaro Martínez
|Argentina
|Inter de Milán
|16
|Kylian Mbappé
|Francia
|Real Madrid
|17
|Nuno Mendes
|Portugal
|Paris Saint-Germain
|18
|Lionel Messi
|Argentina
|Inter Miami
|19
|João Neves
|Portugal
|Paris Saint-Germain
|20
|Michael Olise
|Francia
|Bayern Múnich
|21
|Willian Pacho
|Ecuador
|Paris Saint-Germain
|22
|Julián Quiñones
|México
|Al-Qadsiah
|23
|Declan Rice
|Inglaterra
|Arsenal
|24
|Rodri
|España
|Manchester City/Barcelona
|25
|Fabián Ruiz
|España
|Paris Saint-Germain
|26
|William Saliba
|Francia
|Arsenal
|27
|Ferran Torres
|España
|Barcelona/Paris Saint-Germain
|28
|Dayot Upamecano
|Francia
|Bayern Múnich
|29
|Vinícius Júnior
|Brasil
|Real Madrid
|30
|Vitinha
|Portugal
|Paris Saint-Germain