La 70.ª edición del Balón de Oro se llevará a cabo hoy lunes 26 de octubre en el London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra. Dentro de la nómina de 30 futbolistas clasificados, los nombres de Lionel Messi, Lamine Yamal y Kylian Mbappé figuran como los principales candidatos para obtener el galardón. Sin embargo, figuras de la talla de Jude Bellingham, Erling Haaland, Harry Kane y el ganador de la edición previa, Ousmane Dembélé, pueden dar la sorpresa. Acaban de informar que la ceremonia se retrasa aproximadamente 30 minutos.

El periodo de evaluación considerado por el jurado comprende el desempeño deportivo registrado entre el 3 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026. Este rango abarca las competencias de clubes a nivel internacional, los torneos de liga locales y los certámenes de selecciones nacionales disputados durante dicho ciclo competitivo, incluyendo la Copa del Mundo.

El sistema de elección mantiene la participación de un panel conformado por 100 periodistas especializados en representación de las primeras cien federaciones del ranking FIFA masculino. Cada integrante emite una votación jerarquizada con diez jugadores, cuyos puntajes acumulados determinan al vencedor oficial en la gala organizada por France Football junto a la UEFA.

LONDRES, GRAN LONDRES (INGLATERRA), 26/10/2026. Revisa la lista de los ganadores del Balón de Oro 2026 que se celebró hoy en el London Palladium. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿Dónde ver el Balón de Oro 2026 en vivo?

La ceremonia del Balón de Oro 2026 se transmite en directo este lunes 26 de octubre a través de señales diferenciadas según cada región:

País Canal de TV Streaming Perú ESPN Disney+, DGO, DAZN (gratis con registro). Argentina ESPN Disney+, DGO, DAZN (gratis con registro). Bolivia ESPN Disney+, DGO, DAZN (gratis con registro). Colombia ESPN Disney+, DGO, DAZN (gratis con registro). Chile ESPN Disney+, DGO, DAZN (gratis con registro). Ecuador ESPN Disney+, DGO, DAZN (gratis con registro). Uruguay ESPN Disney+, DGO, DAZN (gratis con registro). Paraguay ESPN Disney+, DGO, DAZN (gratis con registro). Venezuela ESPN Disney+, DGO, DAZN (gratis con registro). México -- DAZN (gratis con registro) Estados Unidos CBS Sports Golazo Network Paramount+, DAZN (gratis con registro) España Movistar Plus+ Movistar Plus+, DAZN Francia L’Équipe L’Équipe (Web/App), DAZN

En Estados Unidos, la transmisión del Balón de Oro es por DAZN (gratis previo registro) y Paramount+. Por TV, sigue la gala EN VIVO vía CBS Sports Golazo (transmisión en inglés).

Horarios del Balón de Oro 2026

Te presentamos a qué hora empezará la ceremonia del Balón de Oro 2026 según tu localidad:

América Latina

15:00 horas: Perú, Colombia, Ecuador.

Perú, Colombia, Ecuador. 16:00 horas: Bolivia, Venezuela.

Bolivia, Venezuela. 17:00 horas: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay.

México

14:00 horas: Zona Centro (Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey).

Zona Centro (Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey). 13:00 horas: Zona Montaña / Pacífico (Chihuahua, Sinaloa, Sonora).

Zona Montaña / Pacífico (Chihuahua, Sinaloa, Sonora). 12:00 horas: Zona noroeste (Baja California / Tijuana).

Estados Unidos

16:00 horas (ET): Hora del Este (Miami, Nueva York).

Hora del Este (Miami, Nueva York). 15:00 horas (CT): Hora Central (Chicago, Texas).

Hora Central (Chicago, Texas). 14:00 horas (MT): Hora de la Montaña (Denver, Phoenix).

Hora de la Montaña (Denver, Phoenix). 13:00 horas (PT): Hora del Pacífico (Los Ángeles, San Francisco).

Europa

21:00 horas: España peninsular (20:00 horas en las Islas Canarias).

¿Quiénes son los nominados al Balón de Oro masculino 2026?

La lista masculina reúne a 30 futbolistas de distintas selecciones y clubes europeos, además de Lionel Messi, representante del Inter Miami. Entre los candidatos aparecen delanteros con una destacada producción ofensiva, centrocampistas determinantes y defensores reconocidos por su rendimiento durante la temporada.

Esta es la lista completa de nominados publicada por la organización:

N° Nominados Nacionalidad Club 1 Jude Bellingham Inglaterra Real Madrid 2 Pau Cubarsí España Barcelona 3 Marc Cucurella España Chelsea/Real Madrid 4 Ousmane Dembélé Francia Paris Saint-Germain 5 Luis Díaz Colombia Bayern Múnich 6 Bruno Fernandes Portugal Manchester United 7 Gabriel Magalhães Brasil Arsenal 8 Erling Haaland Noruega Manchester City 9 Achraf Hakimi Marruecos Paris Saint-Germain 10 Harry Kane Inglaterra Bayern Múnich 11 Khvicha Kvaratskhelia Georgia Paris Saint-Germain 12 Lamine Yamal España Barcelona 13 Sadio Mané Senegal Al-Nassr 14 Marquinhos Brasil Paris Saint-Germain 15 Lautaro Martínez Argentina Inter de Milán 16 Kylian Mbappé Francia Real Madrid 17 Nuno Mendes Portugal Paris Saint-Germain 18 Lionel Messi Argentina Inter Miami 19 João Neves Portugal Paris Saint-Germain 20 Michael Olise Francia Bayern Múnich 21 Willian Pacho Ecuador Paris Saint-Germain 22 Julián Quiñones México Al-Qadsiah 23 Declan Rice Inglaterra Arsenal 24 Rodri España Manchester City/Barcelona 25 Fabián Ruiz España Paris Saint-Germain 26 William Saliba Francia Arsenal 27 Ferran Torres España Barcelona/Paris Saint-Germain 28 Dayot Upamecano Francia Bayern Múnich 29 Vinícius Júnior Brasil Real Madrid 30 Vitinha Portugal Paris Saint-Germain

El Balón de Oro 2026 reúne en Londres a las principales figuras del fútbol mundial, con nombres como Lionel Messi, Harry Kane, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Michael Olise y Ousmane Dembélé entre los protagonistas de la conversación futbolística internacional. Los aficionados que buscan seguir la ceremonia EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO pueden consultar las opciones de transmisión disponibles según su país, con señales y plataformas como ESPN, TUDN, Disney Plus, ViX y Movistar+, de acuerdo con los derechos de emisión de cada mercado. La gala en Londres concentra la atención por la posibilidad de conocer al ganador del máximo reconocimiento individual del fútbol, en una edición que despierta el interés de los seguidores de las grandes estrellas, sus temporadas y sus opciones de conquistar el prestigioso galardón. (VIDEO DE X: @ballondor)