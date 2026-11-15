España vs. Inglaterra por la fecha 6 de la fase de grupos de la UEFA Nations League. (Diseño: Depor)
España vs. Inglaterra por la fecha 6 de la fase de grupos de la UEFA Nations League. (Diseño: Depor)

España vs. Inglaterra juegan EN VIVO y EN DIRECTO, por la fecha 5 de la . ¿En qué canales ver la transmisión de este partido? En Latinoamérica, el duelo se podrá ver por la señal de ESPN, mientras que Disney Plus será otra de las alternativas para seguir el encuentro vía streaming. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. ¿A qué hora inicia el encuentro? A la 2:45 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador, con una hora menos en México y dos horas más en Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. El partido se disputará este domingo 15 de noviembre en el Estadio Metropolitano.

España vs. Inglaterra se enfrentan por la Nations League. (Video: Selección Española)
España vs. Inglaterra se enfrentan por la Nations League. (Video: Selección Española)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC