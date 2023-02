Las declaraciones del hermano de Lionel Messi han desatado polémica tras ‘confesar’ que el argentino solo regresaría a Barcelona, si Joan Laporta abandona su cargo como presidente de la institución azulgrana. Esto no ha caído bien en la entidad del club y, a pesar de las disculpas públicas, fue el mismo mandamás quien se refirió a la situación. Asimismo, habló sobre el plano económico que se encuentra en Camp Nou.

“Leo Messi es patrimonio del Barça y estamos orgullosos de ello, el mejor del mundo y de la historia. A lo de su hermano le quito toda importancia... y se ha disculpado. Todo lo que ha dicho es comprensible y no le doy más vueltas”, quiso cerrar con el asunto.

A pesar de decir “no voy a comentar de jugadores que no están en el club”, no pudo evitar referirse a la situación del argentino y cómo se dio su despedida de Catalunya. Para el presidente, no fue fácil dejarlo ir recordando también que se dio por temas económicos.

“Fue muy triste todo. Comprendo las palabras de Matías, es su hermano, y además ha pedido perdón. Se agradece”, declaró el presidente azulgrana. De esta manera, evito hablar más sobre las polémicas declaraciones donde señalan que solo regresaría a Barcelona si él se marcha.





Resaltó el lado económico del club

Respecto a las medidas adoptadas por LaLiga, Laporta señaló directo a Javier Tebas por modificar ciertas leyes en el transcurso de la temporada, algo que no ha caído nada bien en tienda culé, ya que los obligó a realizar reajustes en su presupuesto general.

“Es difícil de entender... Ahí entra la normativa del ‘Fair Play Financiero’ de LaLiga, el límite salarial. Heredamos un límite salarial excedido de unos 250 o 300 millones. Quiero reconocer el esfuerzo titánico del área de fútbol, con Mateu Alemany al frente. Desde que entramos, hemos comprado por valor de 215 y hemos vendido por 141 millones. Por 74 ‘kilos’ se ha logrado un equipo muy competitivo. Eso es remarcable”, aseguró.





