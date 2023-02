Su nombre es Matías Messi, es el hermano del futbolista del Paris Saint-Germain y con el paso del tiempo se ha hecho conocido por ser el más conflictivo en el clan del ídolo argentino. Hace unos años estuvo envuelto en el uso de un arma supuestamente ilegal y este miércoles hace noticia por sus explosivas declaraciones en contra de Joan Laporta, presidente del FC Barcelona. El pariente de la ‘Pulga’ calificó al mandamás azulgrana de desagradecido y dijo que si al 30′ del PSG le tocará volver al Camp Nou, tendrían que echar al directivo.

“Tengo un recorte pegado del SPORT, de Barcelona, que dice ‘Messi debería volver a Barcelona’ y yo subtitulé “hahahha no vamos a volver a Barcelona y si volvemos vamos a hacer una buena limpieza. Echar a Joan Laporta, un desagradecido”, dijo en declaraciones a ‘La Bajada 10′, el canal en Twitch de su hijo Tomy.

“La gente debería haber salido a hacer una marcha que se vaya Laporta y se quede Messi”, se apresuró a decir también en el canal de Twitch, y añadió: “El museo del FC Barcelona, es el museo de Messi. Los españoles son unos traidores”, agregó.

Semejantes declaraciones no han tardado en encontrar respuestas en otros miembros de la familia de Lionel Messi a la que el diario catalán Sport no ha tardado en contactar. Según el entorno del futbolista argentino, esta es opinión de Matías que no necesariamente es compartida por el resto de la familia.

“El núcleo cercano a Leo Messi manifestó que ‘la opinión de Matías es individual’ y ‘no tiene porque coincidir con la de Leo ni con la de otros miembros de su familia o de su entorno’. No en vano, lo que sí queda reflejado, es que las palabras de Matías dejan claro que la salida del Barça fue dolorosa y la herida muy profunda”, publica la citada fuente.

Cabe recordar que Lionel Messi jugó en el Barcelona hasta mediados de 2021. El argentino terminó contrato con los Culers el 30 de junio de aquel año y cuando todo estaba encaminado para la renovación, en el cuadro catalán se dieron cuenta que no había suficiente dinero para seguir pagando los emolumentos del argentino.





