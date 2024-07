Después de numerosos vaivenes, finalmente se llevará a cabo una de las presentaciones más esperadas en Chamartín: Kylian Mbappé, frente a miles de aficionados que llegarán al Estadio Santiago Bernabéu, como nuevo jugador del Real Madrid. El francés, considerado uno de los mejores jugadores de la actualidad, vivirá su primera experiencia fuera de la Ligue 1 al unirse a LaLiga para jugar en el actual campeón de la Champions League, donde el galo espera conseguir su primer galardón internacional. Si deseas ver este evento deportivo, a continuación te proporcionamos la hora, fecha y dónde ver gratis y en directo la presentación de ‘Kiki’.

Como se recuerda, el Real Madrid confirmó que después de que Kylian Mbappé concluya sus participaciones con Francia en la Eurocopa 2024, será presentado oficialmente el martes 16 de julio de 2024 al mediodía en el renovado Estadio Santiago Bernabéu. Se espera que el evento atraiga a una gran cantidad de seguidores. La expectativa es que esta presentación sea tan memorable como la icónica presentación de Cristiano Ronaldo en el club.

La presentación del jugador francés de 26 años estará llena de sorpresas a la altura de la nueva estrella que llega a Chamartín: habrá juegos pirotécnicos, se utilizará el videomarcador de 360º y se incorporarán muchas otras atracciones nuevas que convertirán el evento en un espectáculo completo. Todo esto se preparó para que los aficionados puedan conocer a su nuevo jugador y para darle la bienvenida como se merece a uno de los mejores delanteros de la actualidad.

Los aficionados del club español están emocionados por este evento deportivo, especialmente por la llegada de Mbappé, cuyo deseo generó una alta demanda en las ventas de camisetas, donde el jugador francés usará el número ‘9′. Desde que salieron a la venta el jueves 11, las existencias se agotaron rápidamente. Las compras realizadas a través de la página web, con precios entre 120 y 185 euros para adultos, enfrentan demoras de entrega de cuatro a seis semanas.

En el evento estarán presentes los familiares de Kylian, además de esperarse la presencia de invitados destacados que han tenido un historial con los ‘Merengues’. Zinedine Zidane será uno de los invitados especiales, compartiendo un momento significativo con el jugador francés. Además de Zidane, es posible que otras personalidades destacadas también asistan a la ceremonia, incluidos jugadores del equipo para dar la bienvenida a su nuevo compañero.

Es importante recalcar, que antes de ser presentado en el Estadio Santiago Bernabéu frente a los aficionados del Real Madrid, Kylian Mbappé se realizará los exámenes médicos requeridos. Después, junto al presidente del club, Florentino Pérez, firmará su contrato en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. El acuerdo abarcará cinco temporadas, y una vez completados todos los trámites, el jugador francés dará inicio a su nueva etapa con los ‘Blancos’.

Presentación de Kylian Mbappé con el Real Madrid. (Foto: Fabrizio Romano).





¿A qué hora es la presentación de Kylian Mbappé con el Real Madrid?

Este martes 16 de julio, Kylian Mbappé será presentado como nuevo jugador ante miles de aficionados del Real Madrid. El evento comenzará temprano en América Latina: a las 5:00 a.m. en Perú, Colombia y Ecuador; a las 6:00 a.m. en Chile y Paraguay; y a las 7:00 a.m. en Argentina y Uruguay. En España, el estreno de ‘Kiki’ como jugador ‘Blanco’ se podrá ver a partir de las 12:00 p.m.





¿En qué canal ver la presentación de Kylian Mbappé con el Real Madrid?

La presentación de Kylian Mbappé como nuevo jugador del Real Madrid será transmitida por la cadena internacional ESPN para toda América Latina. Asimismo, se podrá ver en la plataforma Real Madrid TV. En televisión, la cobertura estará disponible a través de Teledeporte (RTVE) y DAZN en España y México. Además, no olvides que en Depor encontrarás toda la información en tiempo real sobre este importante evento en el fútbol español.





¿Dónde será la presentación de Kylian Mbappé con el Real Madrid?

Finalmente, la esperada presentación de Kylian Mbappé con el Real Madrid es un hecho confirmado que tendrá como escenario el emblemático Estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, España. Este icónico recinto, que se convertirá en la nueva casa de ‘Kiki’, es propiedad del Real Madrid Club de Fútbol y está situado en el prestigioso Paseo de la Castellana, en el distrito de Chamartín. Inaugurado el 14 de diciembre de 1947, el Santiago Bernabéu ha sido testigo de innumerables momentos históricos del fútbol mundial y es considerado uno de los estadios más prestigiosos y reconocidos a nivel global. Con una capacidad actual para 80,000 espectadores, el estadio está en medio de un ambicioso proceso de remodelación que busca modernizar sus instalaciones y mejorar la experiencia para los aficionados.

Estadio Santiago Bernabéu.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO

Lionel Messi y su tobillo inflamado en la final de la Copa América.