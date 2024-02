Barcelona vs. Alavés juegan este sábado 3 de febrero, por la jornada 23 de LaLiga de España. El encuentro tendrá lugar en el Estadio de Mendizorroza, comenzando a las 12:30 p.m. (hora peruana) o a las 6:30 p.m. (hora de España). Podrás ver la transmisión en los canales DSports (DIRECTV), Movistar, DAZN, DGO y Sky Sports. Para conocer todos los detalles de este emocionante partido, visita la web de Depor.

En un contexto peculiar y cargado de incertidumbre tras el anuncio de la renuncia de Xavi Hernández al club, el Barcelona se enfrenta a la difícil tarea de mantener la calma y continuar sumando puntos en la temporada. Este desafío se agrava aún más por el hecho de que su próximo oponente ocupa una posición intermedia en la tabla de clasificación, lo que significa que el equipo blaugrana no puede permitirse subestimar la dificultad del encuentro.

Los ‘Azulgranas’ llegan a este partido tras obtener una victoria por 1-0 sobre Osasuna en la última jornada de LaLiga. El gol que aseguró la victoria fue anotado por Vitor Roque, quien marcó su primer tanto como jugador del Barcelona. Con esta victoria, el equipo culé alcanzó los 47 puntos y se encuentra en la cuarta posición de la tabla, empatado en puntos con el Atlético de Madrid pero con una diferencia de goles menos favorable.

El Barcelona pudo retomar la senda del triunfo después de sufrir dos derrotas consecutivas, primero contra el Athletic en los cuartos de final de la Copa del Rey, y luego frente al Villareal en el Estadio Olímpico Lluís Companys, por LaLiga. Esta última derrota llevó a Xavi a anunciar en una conferencia de prensa que no seguirá al mando del equipo la próxima temporada.

Por otro lado, el Alavés llega a este encuentro después de lograr dos victorias consecutivas. En su último partido, venció por 3-0 al Almería en el Power Horse Stadium, con goles de Samu Omorodion en dos ocasiones y Luis Rioja. A pesar de estos triunfos, el equipo ha tenido una temporada irregular y actualmente cuenta con 26 puntos, ocupando el undécimo lugar en la tabla. El equipo está luchando por clasificarse para un torneo internacional.





¿A qué hora juegan Barcelona vs. Alavés?

El partido Barcelona vs. Alavés se llevará a cabo este sábado 3 de febrero en el Estadio de Mendizorroza como parte de la fecha 23 de LaLiga. El duelo comenzará a la 12:30 de la tarde, hora de Perú, Colombia y Ecuador. En Argentina, Chile y Uruguay, el partido será a las 2:30 p.m., mientras que en España será a las 6:30 p.m.





¿En qué canal ver Barcelona vs. Alavés?

Si no quieres perderte ni un minuto del Barcelona vs. Alavés, los únicos canales autorizados para la transmisión serán DSports (DIRECTV), en Sudamérica; Sky Sports, en México; y DAZN y Movistar LaLiga TV en España. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traeremos las incidencias de este compromiso.





¿En qué estadio juegan Barcelona vs. Alavés?

El partido entre Barcelona y Alavés, correspondiente a una fecha más de LaLiga, se llevará a cabo en el Estadio de Mendizorroza. Este complejo de fútbol ubicado en la ciudad de Vitoria, específicamente en el barrio del mismo nombre, Mendizorroza. Es importante destacar que este recinto es de propiedad municipal y sirve como el campo de juego local del Deportivo Alavés. Con una capacidad para albergar a 19,840 aficionados, es un lugar emblemático donde se disputan emocionantes encuentros de fútbol.

El estadio de Mendizorroza se encuentra ubicado en Mendizorroza. (Foto: Agencias).





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





