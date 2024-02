No cabe duda que Luis Advíncula se ha convertido en uno de los jugadores más queridos por la hinchada de Boca Juniors. Y es que el peruano brilla con un gran nivel sobre el terreno de juego, motivo por el que el aficionado ‘Xeneize’ pide su titularato cada semana. Eso sí, el popular ‘Bolt’ no decepciona y, este jueves, volvió a sorprender con un gran asistencia para Miguel Merentiel, quien no desaprovechó y convirtió el 1-0 a favor del equipo de Diego Martinez sobre Sarmiento, por la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2024.

La acción se dio a los 9 minutos de juego. El elenco ‘Azul y Oro’ inició la jugada desde su campo, siendo Luis Advíncula el futbolista que condujo el esférico. Sin embargo, el lateral peruano optó por jugar solo y avanzar unos metros. Con mucha habilidad, alzó la mirada y encontró a Miguel Merentiel corriendo hacia el área rival. Inmediatamente, el exSporting Cristal brindó un centro largo, el cual pasó por encima de los defensores rivales y quedó a los pies de su compañeros.

Como era de esperarse, el ‘16′ de Boca no desentonó: con un toque, burló a Monetti para el 1-0 a favor de los suyos. Si bien fue una gran anotación, los comentaristas argentinos llenaron de elogios al jugador peruano, destacando su buen momento en el conjunto de Ezeiza.

Boca vs. Sarmiento: lo que se viene

Luego del encuentro ante Sarmiento, Boca deberá enfocarse en lo que será su próximo reto. Y es que si roval será nada menos que Tigre, rival con el que se medirá el lunes 5 de febrero desde las 5:15 de la tarde (hora peruana y dos más en Argentina), en el Estadio José Dellagiovanna.

Cabe destacar que el conjunto ‘Xeneize’ arrancó con un empate la Copa de la Liga ante Platense. Por este motivo, una victoria ante el ‘Verde’ será vital para escalar en la tabla. Previo al cotejo de este jueves, el ‘Xeneize’ marchaba en la octava posición con un solo punto.

Sarmiento, por su lado, tendrá que alistarse para recibir a Defensa y Justicia. El encuentro se disputará el martes 6 de febrero desde las 5:00 de la tarde. A diferencia del cotejo ante Boca Juniors, los de Sergio Rondina jugarán en condición de local en el Estadio Eva Perón.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO