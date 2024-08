¿Quieres saber a qué hora ver el clásico del Real Madrid vs. Barcelona EN VIVO? Esta nueva edición de uno de los duelos más importantes en el fútbol mundial será un partido amistoso, que se llevará a cabo este sábado 3 de agosto en el Soccer Champions Tour 2024 desde el MetLife Stadium. Revisa aquí la guía completa con todos los horarios en diversas partes del mundo para seguir la transmisión minuto a minuto, que tendrá cara a cara a los merengues ante los blaugranas.

Transmisión del clásico de España entre Real Madrid vs. Barcelona en directo por el Soccer Champions Tour 2024 este sábado 3 de agosto. (Foto: AFP / Composición Depor)

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Barcelona desde España?

El partido de Real Madrid vs. Barcelona se transmitirá en España a partir de la 1:00 a.m. del domingo 4 de julio. Por lo tanto, si vives en territorio español, deberás quedarte hasta altas horas de la madrugada para ver completo este partido del Soccer Champions Tour, como suele ser ya una costumbre en estos amistosos de pretemporada que se disputan en los Estados Unidos.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Barcelona desde Perú y Colombia?

El inicio del partido del Real Madrid vs. Barcelona desde Perú y Colombia será a partir de las 6:00 p.m. Revisa tu programación local para que puedas saber en qué canales van a transmitir este encuentro desde el MetLife Stadium.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Barcelona desde México?

Si vives en México, mira el encuentro del Real Madrid vs. Barcelona a partir de las 5:00 p.m. (hora del Centro de México). Cabe destacar que este partido en México no será transmitido por señal abierta y deberás contar con Disney+ para poder verlo.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Barcelona desde Estados Unidos?

Esta nueva edición del clásico español entre Real Madrid vs. Barcelona iniciará a partir de las 7:00 p.m. (ET) y se desarrollará en los Estados Unidos, desde el MetLife Stadium de la ciudad de New Jersey. Aquí te dejamos con la guía completa de horarios en USA para ver el partido.

Real Madrid vs. Barcelona: horarios Ciudades en Estados Unidos 7:00 p.m. ET Virginia Occidental, Vermont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 6:00 p.m. CT Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 5:00 p.m. MT Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 4:00 p.m. PT Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

Real Madrid vs. Barcelona: más horarios en el mundo

Centroamérica: 5:00 p.m.

Ecuador: 6:00 p.m.

Argentina: 8:00 p.m.

Uruguay: 8:00 p.m.

Brasil: 8:00 p.m.

República Dominicana: 7:00 p.m.

Puerto Rico: 7:00 p.m.

Chile: 7:00 p.m.

Venezuela: 7:00 p.m.

Bolivia: 7:00 p.m.