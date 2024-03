Este domingo 17 de marzo, el FC Barcelona visitará al Atlético Madrid en el Cívitas Metropolitano por la jornada 29 de LaLiga de España. Es un duelo decisivo para ambos equipos, que están luchando en lo más alto de la tabla de posiciones. Para el cuadro ‘culé', es importante obtener la victoria, sino se podría quedar más lejos del líder Real Madrid. A continuación, te contamos cómo llegan ambos, a qué hora inicia el compromiso y en qué canales se podrá ver la transmisión.

El equipo ‘blaugrana’ llega a este partido tras vencer por 3-1 a Napoli en el Estadio Olímpico Lluís Companys, por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. De esta forma, clasificó a los cuartos de final, instancia en la que enfrentará al Paris Saint-Germain de Luis Enrique. El equipo de Xavi Hernández tendrá que prepararse arduamente para el duelo ante los parisinos.

En la liga española, el Barcelona se ubica en la tercera casilla con 61 puntos, ocho puntos menos que el Real Madrid. Por tal motivo, es importante que salga del Cívitas Metropolitano con un triunfo que le permita acortar distancias. En estos momentos, el equipo azulgrana lleva siete compromisos sin derrota en LaLiga (cinco victorias y dos empates) y buscará alargar su buena racha ante el ‘Colchonero’.

Joao Félix, jugador del Barça, se refirió a su regreso al Metropolitano. “Tengo claro que va a ser un ambiente muy complicado para todo el equipo. Contra mí, va a ser un poco peor pero soy jugador de fútbol y tengo que estar acostumbrado a ello. Me motiva más, me gustan estos partidos importantes y picantes, hay una motivación extra”, aseguró a DAZN.

Sobre la partida de Xavi a final de temporada, el portugués comentó: “Yo no creo que eso tenga algo que ver con los resultados. Estamos jugando igual, la misma formación, las mismas ideas, pero es fútbol. En ese período en el que estábamos peor, las cosas no estaban saliendo. Y ahora están saliendo. Y no porque anunciara que se iba empezamos a jugar mejor o a querer ganar más. No, creo que eso no ha cambiado nada. Simplemente, es el fútbol”.

Atlético Madrid, por su parte, llega a este compromiso tras vencer por 3-1 a Inter de Milán en la tanda de penales por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El ‘Colchonero’ logró una remontada heroica en el Cívitas Metropolitano y, en los cuartos de final, enfrentará al Borussia Dortmund. Eso sí, hasta que regrese la Champions, tiene que volverse a enfocar en LaLiga y buscará quedarse con el triunfo ante el Barça.





¿A qué hora juegan Atlético Madrid vs. Barcelona?

Atlético Madrid vs. Barcelona se enfrentarán en el Estadio Cívitas Metropolitano. El partido iniciará a las 3:00 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el inicio del compromiso será a las 5:00 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia, el encuentro será a la 4:00 p.m. En tanto, en España, será desde las 9:00 p.m.





¿En qué canales ver Atlético Madrid vs. Barcelona?

Atlético Madrid vs. Barcelona estará disponible para ver en ESPN, Star Plus, Sky Sports y Movistar. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor tendrás una cobertura exhaustiva del evento, con actualizaciones constantes y los aspectos más destacados del encuentro.





¿Dónde se jugará el Atlético Madrid vs. Barcelona?





