En el Estadio Cívitas Metropolitano, Barcelona vs. Atlético Madrid chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la fecha 29 de LaLiga de España, este domingo 17 de marzo. El duelo, que será decisivo para ambos equipos, empezará desde las 3:00 de la tarde (hora peruana, 9:00 p.m. en hora española). Además, va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN, STAR Plus, Sky Sports y Movistar. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Tanto el cuadro blaugrana como el ‘Colchonero’ llegan a este partido tras clasificar a los cuartos de final de la UEFA Champions League. El sorteo para conocer los emparejamientos se realizó este viernes por la mañana. El Barcelona tendrá que verse las caras con el Paris Saint-Germain; mientras que el Atlético Madrid enfrentará al Borussia Dortmund. Serán unos partidazos.

Sin embargo, tras superar los octavos de la Champions, ambos clubes tienen que volverse a enfocar en LaLiga. En el caso del Barça, se ubica en la tercera posición con 61 puntos, ocho unidades menos que el líder Real Madrid y una unidad menos que el Girona. El conjunto azulgrana aún está en la lucha por el título de LaLiga y necesita ganar en el Cívitas Metropolitano.

Atlético Madrid, por su parte, se ubica en la cuarta posición con 55 puntos. Si bien está a 14 puntos de su clásico rival en la tabla, tiene que ganar el Barcelona para asegurarse en el top 4 y no tener problemas con la clasificación a la próxima edición de la Champions League. Por tal motivo, y teniendo en cuenta que los cuartos de final se avecinan, Diego Simeone pondrá a su mejor once.

Cabe mencionar que Barcelona y Atlético Madrid se enfrentaron en la primera ronda de la actual temporada de LaLiga. El duelo se disputó en el Estadio Olímpico Lluís Companys y fue un triunfo para el cuadro blaugrana por 1-0 gracias a un gol del portugués Joao Félix en el primer tiempo. El internacional luso hizo efectiva la ‘ley del ex’ y fue de gran ayuda en aquella victoria.





¿A qué hora juegan Barcelona vs. Atlético Madrid?

Barcelona vs. Atlético Madrid está programado para iniciar desde las 3:00 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el inicio del compromiso será a las 5:00 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia, el encuentro será a la 4:00 p.m. En tanto, en España, será desde las 9:00 p.m.





¿En qué canales ver Barcelona vs. Atlético Madrid?

Barcelona vs. Atlético Madrid estará disponible para ver en ESPN, STAR Plus, Sky Sports y Movistar. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor tendrás una cobertura exhaustiva del evento, con actualizaciones constantes y los aspectos más destacados del encuentro.





¿Dónde se jugará el Barcelona vs. Atlético Madrid?





