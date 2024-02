Este domingo 11 de febrero, el Barcelona se enfrenta con Granada en un duelo clave para los azulgranas, en sus aspiraciones por no perder paso a los primeros lugares del torneo. El duelo se encuentra programado para desarrollarse en el Estadio Olímpico de Montjuic. El equipo liderado por el entrenador Xavi Hernández ya ha perdido dos títulos en esta temporada (Supercopa de España y la Copa del Rey) y no está en sus planes perder LaLiga. A continuación, te contamos a qué hora juegan y en qué canales podrás ver el juego.

En su casa, el Barcelona, por la fecha 24, jugará contra el penúltimo clasificado de la liga española, quien está luchando por mantenerse en la primera división de su torneo. Mientras tanto, bajo la tutela de Xavi, los jugadores culés, con 50 puntos, están buscando mantener el ritmo de los principales contendientes del campeonato, el Real Madrid (58) y el Girona (56).

Desde la derrota ante Villarreal, tras la declaración de Xavi sobre su salida del equipo a mitad de año, el equipo parece haberse revitalizado, logrando victorias tanto en casa contra Osasuna como de visita ante Alavés. Estos triunfos han infundido un nuevo impulso al equipo de blaugranas de cara a su próximo encuentro.

Por su parte, Granada, que está en la decimonovena posición, con solo 12 puntos, viene de empatar 1-1 contra UD Las Palmas con un gol marcado por Bruno Méndez. Como dato, los granadistas llegarán al estadio Olímpico sin haber sufrido una derrota en ninguno de los cuatro enfrentamientos más recientes contra el conjunto culé.

En esos últimos choques ante los catalanes, los rojiblancos han logrado tres empates y una victoria, lo que resulta en un récord para temer. En el encuentro de la primera mitad de esta misma temporada, disputado en Granada, quedo igualado 2-2. Lo que ocurra este domingo dará lugar a una nueva historia, ya sea para romper la racha de los granadistas o para extenderla aún más.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Granada?

El partido entre Barcelona vs. Granada por LaLiga se realizará, en el Estadio Olímpico de Montjuic, este domingo 11 de febrero desde las 3:00 p.m. en Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay comenzará a partir de las 4:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a la 2:00 p.m. En tanto, a partir de las 2:00 p.m. en México y 6:30 p.m. en España.

¿En qué canal ver Barcelona vs. Granada?

La transmisión del partido entre Barcelona vs. Granada será por ESPN y STAR Plus para Sudamérica. Por SKY Sports, en México. En tanto, por Movistar LaLiga TV en España. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Carlo Ancelotti y su posición frente a la tarjeta azul