Barcelona y Osasuna se enfrentan en el Estadio El Sadar de Pamplona, por la fecha 8 de LaLiga de España. El compromiso está programado para jugarse este sábado 28 de septiembre. El equipo blaugrana llega a este partido como líder del campeonato, tras haber logrado siete triunfos en siete jornadas, de la mano del entrenador alemán Hansi Flick. Se viene un duro reto en condición de visitante. A continuación, te contamos a qué hora inicia el encuentro y en qué canales se podrá ver la transmisión.

En su último partido, el Barça venció por 1-0 a Getafe en el Estadio Olímpico Lluís Companys, por la pasada jornada de la liga española. El único tanto del encuentro lo hizo el delantero Robert Lewandowski en el primer tiempo. Una fecha anterior, el combinado azulgrana goleó por 5-1 a Villareal en el Estadio de la Cerámica, con anotaciones de Lewandowski (2), Pablo Torre y Raphinha (2).

Lamentablemente, la institución culé sufrió la baja del arquero Ter Stegen en Villarreal y se perdería la temporada. Por tal motivo, el Barcelona buscó a un nuevo portero y ya tiene al elegido: Wojciech Szczęsny. “Respeto mucho la historia del Barça; es uno de los mejores clubes del mundo. Entiendo la situación difícil que se ha generado después de la lesión de Marc-André Ter Stegen y creo que sería irrespetuoso no considerar esta opción”, dijo el polaco a Sport.

Con la baja del alemán ya son 8 los jugadores del Barça que están en estos momentos en la enfermería, aunque algunos ya están cerca de volver a las canchas. Frenkie de Jong estaría de vuelta antes del parón de octubre. Podría entrar en una convocatoria ante el Young Boys en la Champions League (1 octubre) o ante el Alavés (6 octubre). Los otros lesionados son Gavi, Ronald Araujo, Andreas Christensen, Dani Olmo, Fermín López y Marc Bernal.

Cabe mencionar que la mejora del equipo, más allá de la influencia del entrenador, no se entendería sin el gran nivel que tienen Lamine Yamal y Raphinha. El español y el brasileño son los extremos titulares del Barcelona y han destacado en los siete partidos ligueros. Ante el Getafe sumaron su octava titularidad consecutiva y aunque ninguno anotó, siempre fueron peligrosos.

Osasuna, por su lado, llega a este compromiso tras igualar sin goles con Valencia en el Estadio de Mestalla, por la pasada fecha del campeonato. El equipo dirigido por el español Vicente Moreno está en la séptima casilla en la tabla de posiciones, con once puntos producto de tres victorias, dos empates y dos derrotas. Asimismo, anotó ocho goles y recibió once anotaciones.





¿A qué hora juegan Barcelona vs. Osasuna?

Barcelona vs. Osasuna se ven las caras este sábado 28 de septiembre. El encuentro está programado para las 2:00 p.m. en Perú, Colombia y Ecuador; 4:00 p.m. en Argentina y Uruguay; 3:00 p.m. en Chile, Paraguay y Venezuela; y 1:00 p.m. en México. Mientras que en España se podrá ver el partido desde las 9:00 de la noche.





¿En qué canales ver Barcelona vs. Osasuna?

Barcelona vs. Osasuna estará disponible en toda América Latina a través de DSports (DIRECTV) y vía streaming vía DGO. Por ejemplo, en España se podrá ver por DAZN y Movistar, en México por Izzi Go, y en Estados Unidos vía ESPN+ y Fubo. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas.





¿Dónde se jugará el Barcelona vs. Osasuna?





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR