Este domingo en España hay un suceso importante: Real Madrid vs. Atlético de Madrid por la fecha 8 de LaLiga. Este duelo, que será muy peleado, se debe a una acción principal: si los Colchoneros ganan, se pondrán a dos puntos de los Merengues, que buscan reducir la distancia con el Barcelona, que sigue en la cima. Por eso, previo al duelo contra ellos, Carlo Ancelotti habló sobre lo que será el partido; sin embargo, tuvo algunas palabras algo polémicas contra Vinícius Júnior por reclamar en reiteradas ocasiones, lo que le costó una amarilla y por lo que tuvieron que sacarle otra tarjeta para evitar que viera la roja y se perdiera este importante partido para los blancos.

Vinícius fue amonestado con tarjeta amarilla en el minuto 29 por protestar a Muñiz Ruiz tras una falta de Mouriño, que el árbitro gallego no consideró como tal. Las quejas del brasileño le costaron la tarjeta. No obstante, su comportamiento alterado en el campo continuó; en varias jugadas, él era el que más intervenía en las discusiones por el equipo, lo que llevó al entrenador a tomar una decisión.

En el minuto 90, ante la lluvia de protestas del jugador, Ancelotti optó por sustituirlo. Al salir del campo, notó que el cuarto árbitro indicaba seis minutos de tiempo adicional, lo que provocó risas y gestos de frustración por parte de Vinícius en la banda. Chendo, el delegado del Real Madrid, tuvo que intervenir para evitar que el jugador recibiera otra amarilla. Tras el encuentro contra el Alavés, el entrenador italiano comentó sobre este partido y la actuación de su jugador.

“La reglamentación ha cambiado y tenemos que acostumbrarnos a esto. Tenemos que evitar las protestas y punto. No es justo o injusto, tenemos que adaptarnos a esto y ya está”, expresó el DT. El veterano italiano se refiere a la nueva normativa sobre las protestas, que permite únicamente al capitán del equipo dirigirse al árbitro para cuestionar sus decisiones sobre alguna jugada sin arriesgarse a recibir una tarjeta amarilla. Sin embargo, Luka Modric, quien llevaba el brazalete en su brazo izquierdo, recibió una tarjeta esta noche.

Al finalizar el partido correspondiente a la fecha 7 del torneo español, tras una charla técnica que reflejaba el enfado del entrenador por la falta de concentración en los últimos diez minutos del encuentro, la cabeza del Real Madrid tuvo una conversación directa con el ‘7′ verdeamarelo para recordarle que sus reclamos podrían llevarlo a una expulsión. “No podemos arriesgarnos a que nos expulsen así, sé que tenéis razón con las quejas, pero cualquier día nos quedamos con diez”.

Frente a esta conducta recurrente del atacante, según Sport 45, medios internacionales han señalado que los máximos ganadores de la Champions League han estado trabajando con él para evitar que caiga en provocaciones o responda a las descalificaciones que le hacen los rivales. “Compañeros, entrenadores y hasta psicólogos del club han trabajado con él para crear rutinas de atención que le permitan abstraerse en esas situaciones y seguir centrado en el juego. Una terapia que no ha surtido ningún efecto”, escribió el diario.

No obstante, el entrenador y algunos integrantes del equipo no son los únicos que están incómodos por la actitud de ‘Vini’; también hay un sector de la afición que manifestó su cansancio ante la actitud del brasileño y expresaron en redes sociales su apoyo a la propuesta de transferirlo a Arabia Saudí. Esta opción estuvo sobre la mesa para la directiva del club durante varias semanas, especialmente a raíz del comportamiento del jugador, que interrumpió las negociaciones para renovar su contrato, el cual vence en junio de 2027.





Vinícius Junior y las críticas en Brasil

El bajo rendimiento de Vinícius con la selección brasileña en los últimos compromisos también ha generado controversia. No obstante, Ancelotti se mostró firme en su análisis, defendiendo que el problema de Brasil es colectivo y no individual. “No es que Vinícius juegue bien en el Madrid y mal en Brasil, es un problema general. El equipo está teniendo dificultades para encontrar su mejor versión, pero eso no es culpa de un solo jugador”, explicó al respecto.

Finalmente, concluyó su defensa enfatizando el papel crucial que Vinícius ha tenido en los éxitos recientes del Real Madrid, recordando que el brasileño fue fundamental en la conquista de dos Champions League. “Podemos estar de acuerdo en que ahora no está en su mejor versión, pero eso no nos hace olvidar lo que ha hecho por nosotros. Si no está al cien por cien, debemos darle mucho cariño aquí en el Real Madrid”.

Vinícius Júnior rompió en llanto al hablar de su lucha contra el racismo. (Foto: Brasil)





¿Qué se le viene al Real Madrid?

Luego de este duelo, el Real Madrid afrontará dos encuentros de suma importancia en diferentes competiciones. El primero, correspondiente a LaLiga, será contra su clásico rival de la capital española: Atlético de Madrid. En este nuevo derbi español, la pelea por la cima estará en disputa. El choque se llevará a cabo en el Cívitas Metropolitano el domingo 29 de septiembre a las 2:00 p.m. (hora de Perú) y se transmitirá por ESPN y Disney+ para América Latina.

Después de este encuentro, los retos para la escuadra de Carlo Ancelotti no terminan, ya que el miércoles 2 de octubre jugarán contra el Lille Olympique Sporting Club (LOSC) en el Estadio Pierre-Mauroy, en Francia. Este duelo corresponde a la fase de grupos de la UEFA Champions League y se disputará a las 2:00 p.m. (hora de Perú), con transmisión en ESPN y Disney+ para América Latina. Recuerda que en Depor podrás encontrar toda la información de este partido y, asimismo, del fútbol mundial.

Real Madrid vs. Atlético Madrid por LaLiga. (Foto: Agencias).





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR