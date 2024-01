El miércoles 31 de enero, Barcelona y Osasuna se medirán en un esperado encuentro en el Estadio Olímpico de Montjuic. Este partido, correspondiente a la vigésima jornada de LaLiga, había sido pospuesto hace dos semanas para estos dos equipos debido a su participación en la Supercopa de España. El enfrentamiento está programado para iniciar a la 1:00 p.m., hora de Perú y Colombia, y será transmitido por DSports (DIRECTV) en toda América Latina. Para más información sobre este crucial partido, donde ambas escuadras buscan imperiosamente los tres puntos, revisa en Depor toda la información.

Los azulgranas se encuentran en medio de un ambiente tenso tras sus últimos resultados, perdiendo la final de la Supercopa con el Real Madrid, eliminados de la Copa del Rey, y su última derrota del domingo, por LaLiga. En su propio estadio, el Barcelona se enfrentará al Osasuna. Este partido cobra una relevancia crucial, ya que podría permitir a los blaugranas volver a la lucha por el título de la liga local.

Hasta ahora, el Barça ha exhibido un poderoso ataque capaz de revertir encuentros complicados. No obstante, se ha evidenciado una falta de fiabilidad en la zona defensiva, que dista mucho de ser tan sólida como en la temporada anterior. La derrota ha colocado a los catalanes en una desventaja de 10 puntos respecto al Real Madrid, que ocupa el segundo lugar, y 11 puntos respecto al líder Girona.

En vista de las circunstancias actuales, competir por el campeonato de liga parece un desafío formidable para el cuadro dirigido por Xavi Hernández. Además, después del enfrentamiento con Villarreal, el entrenador anunció su intención de dejar su cargo al concluir la temporada. La situación es extremadamente delicada, y el choque liguero se convierte en una ocasión vital para buscar la recuperación.

En lo que respecta a Osasuna, se presentan a este juego después de lograr un empate 1-1 en su reciente visita al Sevilla. El punto destacado del cuadro visitante reside en su habilidad para sobresalir en los duelos aéreos, aprovechando la estatura de sus jugadores. Desafortunadamente, el entrenador Jagoba Arrasate no contará con el delantero Chimy Ávila, quien está en proceso de recuperación de una lesión en el músculo gemelo.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Osasuna?

Barcelona vs. Osasuna se enfrentarán en un partido por LaLiga. El cotejo está programado para jugarse en el Estadio Olímpico de Montjuic, este miécoles 31 de enero desde las 12:00 de la tarde, en el horario de México. En Perú, Ecuador y Colombia será desde la 1:00 p.m. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 3:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a la 1:00 p.m. En tanto, a partir de las 6:00 p.m., en España.

¿En qué canal ver Barcelona vs. Osasuna?

El partido Barcelona vs. Osasuna será transmitido a través de la señal de DSports (DIRECTV) para todos los países de Sudamérica. En México será por Sky Sports. En España será a través de DAZN y Movistar LaLiga. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.





