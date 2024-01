En el Estadio Olímpico de Montjuic, Barcelona vs. Osasuna chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por la jornada 20 de LaLiga de España, este miércoles 31 de enero. El partido, que será trascendental para los azulgranas, que necesitan de un triunfo tras su última caída de 5-3 ante el Villarreal, también por la liga local, arrancará a la 1:00 de la tarde (hora peruana) y 7:00 p.m. (hora española). Además, va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por DSports (DIRECTV) y DAZN. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

Este miércoles marca la celebración de la jornada 20 de LaLiga, la cual había sido pospuesta previamente para los equipos que compitieron en la Supercopa de España, y en donde los culés perdieron la final con el Real Madrid. Ahora, en medio de un clima tempestuoso debido a la derrota del domingo, el Barça se enfrentará al Osasuna en su propio estadio. Este partido adquiere una importancia fundamental para que los blaugranas puedan reintegrarse a la contienda por el título liguero.

Hasta el momento, el Barcelona ha demostrado tener un ataque de alto nivel, con la capacidad de dar vuelta a partidos complicados. Sin embargo, también se ha visto una falta de confiabilidad en el plantel, especialmente en la defensa, que está lejos de ser tan sólida como la temporada pasada. La derrota ha dejado a los catalanes con una desventaja de 10 puntos respecto al R. Madrid (segundo lugar) y 11 puntos respecto al líder Girona en la clasificación.

Dadas las circunstancias actuales, parece una tarea desafiante para los dirigidos de Xavi Hernández competir por el título de liga. Además, al término del partido contra Villarreal, el estratega anunció su decisión de abandonar el banquillo al final de la temporada. El momento es sumamente crítico, y el partido del miércoles en LaLiga representa una oportunidad crucial para buscar la redención y recuperarse.

En cuanto a Osasuna, llegan a este enfrentamiento después de obtener un empate 1-1 en su visita al Sevilla. El punto fuerte del equipo visitante radica en su capacidad para destacar en los enfrentamientos aéreos, gracias a la altura de sus jugadores. Lamentablemente, el entrenador Jagoba Arrasate no podrá disponer del delantero Chimy Ávila, quien se encuentra en proceso de recuperación de una lesión en el músculo gemelo.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Osasuna?

El partido entre Barcelona vs. Osasuna se llevará a cabo este miércoles 31 de enero en el Estadio Olímpico de Montjuic como parte de la fecha 20 de LaLiga. El encuentro comenzará a la 1:00 de la tarde, hora de Perú, Colombia y Ecuador. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el horario puede variar según el país en el que te encuentres. Por ejemplo, en Argentina, Chile y Uruguay, el partido será a las 3:00 p.m., mientras que en España será a las 7:00 p.m. Finalmente, en México, al mediodía.

¿En qué canal ver Barcelona vs. Osasuna?

Si no quieres perderte ni un minuto del encuentro entre Barcelona vs. Osasuna, los únicos canales autorizados para la transmisión serán DSports (DIRECTV), en Sudamérica. Por Sky Sports, en México. Y en España por DAZN y Movistar LaLiga TV. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traeremos las incidencias de este compromiso.

¿Dónde jugarán Barcelona vs. Osasuna?

Barcelona vs. Osasuna se enfrentarán este miércoles 31 de enero en el Estadio Olímpico de Montjuic, por la fecha 20 de LaLiga.

El estadio Olímpico de Montjuic acogerá los partidos de local del Barcelona a partir del 2023-24. (Getty)





