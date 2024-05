Real Madrid enfrentará a Alavés en la jornada 36 de LaLiga. El encuentro se celebrará en el estadio Santiago Bernabéu este martes 14 de mayo, a las 2:30 p.m. hora de Perú y a las 9:30 p.m. hora de España. Después de haber asegurado su título, el conjunto merengue buscará mantener su impresionante racha de partidos sin derrotas y continuar con su sólido rendimiento esta temporada. Por su parte, el rival, ubicado en mitad de la tabla, intentará sumar puntos y concluir la campaña de la mejor manera. A continuación, te ofrecemos los horarios y detalles del cotejo, así como la información sobre qué canales de televisión transmitirán el evento.

A medida que se acerca el 1 de junio, fecha en la que Real Madrid podría elevar una buena campaña a sobresaliente al ganar su decimoquinta Champions League, el equipo busca superar nuevos desafíos y récords en las últimas tres jornadas de la liga. Continuando con las celebraciones en el Bernabéu, y en este contexto, recibirán al Alavés.

En esa línea, en los tramos finales del 2023-24, los jugadores del Real, liderados por Carlo Ancelotti, quien ha vuelto a alinear a la mayoría de sus titulares, se esfuerzan por mantener su nivel competitivo. Este empeño cobra especial importancia al aproximarse la tan esperada final de la Liga de Campeones, que se celebrará en tres semanas.

Además, el Madrid tiene como meta alcanzar la mejor serie de jornadas sin derrotas en una liga, que actualmente es de 29, y superar el récord histórico del club entre dos temporadas, establecido entre mayo de 1988 y abril de 1989 con 30 partidos invictos en competiciones nacionales. También aspiran a igualar el récord de más juegos sin recibir tantos en casa, si logran mantener su portería a cero en los dos próximos encuentros locales.

En la vereda del frente, el Alavés se presenta como el oponente en la fiesta madridista, llegando al choque sin presiones tras haber cumplido sus objetivos anticipadamente. Intentará continuar su buena forma, que le ha permitido asegurar la permanencia antes de lo previsto. ‘El Glorioso’, con una racha de cuatro disputas invicto, incluyendo tres victorias y un empate, ya ha demostrado su capacidad para complicarle la vida a cuadros destacados como el Atlético de Madrid y el Girona.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Alavés?

El encuentro entre Real Madrid vs Alavés está pactado para este martes 14 de mayo desde las 2:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a la 4:30 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 3:30 p.m.; en México a las 1:30 p.m.; mientras que en España a las 9:30 p.m.

¿En qué canal ver Real Madrid vs Alavés?

El partido entre Real Madrid vs Alavés se jugará en el Estadio Santiago Bernabéu y será transmitido para Latinoamérica a través de la señal de ESPN, además de su versión de streaming en la plataforma de Star Plus. En México irá por Sky Sports y en España por Movistar LaLiga y DAZN. Recuerda que si no cuentas con ninguna de estas opciones, también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.





