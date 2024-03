Este sábado 16 de marzo, el Real Madrid jugará contra Osasuna en la jornada 29 de LaLiga. Este enfrentamiento reviste gran importancia para el equipo dirigido por Carlo Ancelotti, ya que aspiran a aumentar su ventaja sobre el Girona y el Barcelona, quienes recientemente superaron dificultades en la última fecha. El partido dará inicio a las 10:15 de la mañana (hora peruana) y será transmitido en directo por DSports (DIRECTV) y Movistar. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

A medida que nos acercamos al final de la temporada, el Real Madrid lidera la tabla con una cómoda ventaja de siete puntos sobre su más cercano perseguidor, el Girona. Una victoria en el próximo partido podría consolidar esta ventaja o incluso aumentarla, dependiendo de los resultados de los demás equipos. Sin embargo, una derrota pondría en peligro esa ventaja y permitiría que tanto el Girona como el Barcelona, que está ocho puntos por detrás, se acerquen en la clasificación.





El equipo blanco destaca tanto en defensa como en ataque, siendo el más sólido en ambas áreas. A pesar de la ausencia de Jude Bellingham, el máximo goleador de LaLiga con 16 tantos debido a una suspensión, jugadores como Vinícius Jr, Rodrygo y Joselu, quienes en conjunto han aportado 25 goles, liderarán la línea de ataque del Real Madrid.

Por otro lado, en sus dos últimos partidos como visitantes, el Real Madrid ha tropezado al empatar contra Rayo Vallecano y Valencia, además de sufrir la expulsión de un jugador en ambos encuentros, por lo que no pueden permitirse bajar la guardia. En cuanto a Osasuna, se encuentra en la décima posición de la tabla, con 28 puntos en 36 partidos disputados.

Además, en solo uno de sus últimos ocho enfrentamientos, Osasuna ha logrado anotar más de una vez. En lo que va de la temporada, han marcado un total de 31 goles, una cifra relativamente baja en comparación con otros equipos de LaLiga. El delantero bosnio, Budimir, podría ser una amenaza importante, ya que ha marcado 14 goles hasta el momento, solo dos menos que Bellingham. Cuatro de esos goles han llegado en los últimos cinco partidos, lo que muestra su buena forma en la recta final de la temporada.





¿A qué hora juega Real Madrid vs. Osasuna?

Real Madrid vs. Osasuna se enfrentarán en el estadio El Sadar, este sábado 16 de marzo. El partido comenzará desde las 10:15 a.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el inicio del compromiso será a las 12:15 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia, el encuentro será a la 11:15 p.m. En tanto, en España, será desde las 4:15 de la tarde.





¿En qué canales ver Real Madrid vs. Osasuna?

El partido Real Madrid vs. Osasuna estará disponible para ver en DSports (DIRECTV), DGO y Movistar. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor tendrás una cobertura exhaustiva del evento, con actualizaciones constantes y los aspectos más destacados del encuentro. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata.





¿Dónde juegan Real Madrid vs. Osasuna?

El partido entre Real Madrid y Osasuna, correspondiente a una jornada más de LaLiga, se llevará a cabo en el Estadio El Sadar, un recinto de fútbol ubicado en la ciudad de Pamplona, Navarra. El estadio tiene una capacidad para 23,576 espectadores y es donde el Club Atlético Osasuna disputa sus partidos como local en la Primera División de España.

PAMPLONA, 18/02/2023.- El delantero croata de Osasuna Ante Budimir (i) disputa el balón ante Vinícius Jr (c), delantero brasileño del Real Madrid, durante el encuentro correspondiente a la jornada 22 de primera división que disputan hoy sábado en el estadio El Sadar de Pamplona. EFE / Jesús Diges.





