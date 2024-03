Previo al partido entre el Atlético Madrid y el Inter de Milán, donde finalmente los españoles lograron la clasificación, ocurrió un lamentable incidente fuera del Estadio Metropolitano en Madrid. Aficionados del Atlético, en un intento de alertar a su equipo y brindarle apoyo en este crucial encuentro por la clasificación a los cuartos de final de la Champions League, se reunieron cerca del recinto madrileño. Sin embargo, un grupo de aproximadamente 20 personas protagonizó cánticos racistas contra el jugador del Real Madrid, Vinícius Júnior, utilizando términos ofensivos como “chimpancé”.

No es la primera vez que el joven atacante de 23 años sufre estos insultos, ya sea antes, durante o después de un partido por parte de la afición rival. En este caso particular, Vinícius no estaba participando en ningún partido. Sin embargo, la intensa rivalidad entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid escaló hasta el punto en que los seguidores de los ‘Colchoneros’, antes del enfrentamiento contra el Inter de Milán, entonaron cánticos que generaron repudio en las redes sociales.





“Alé, Alé, Alé, Vinícius es un chimpancé”, así fue el cantito de los seguidores ‘Rojiblancos’ fuera del Metropolitano. Después de que se dieran a conocer a través de las redes sociales estos reprochables incidentes, el jugador de la Selección Brasileña criticó fuertemente dichos actos y pidió a la UEFA que tome medidas disciplinarias contra los responsables. “Espero que ya hayáis pensado en su castigo, Champions League y UEFA. Es una triste realidad que pasa incluso en los partidos donde no estoy presente”, escribió Vinícius en sus cuentas oficiales en redes sociales.

Desde que llegó a España en 2018, el delantero ha sido blanco de este tipo de incidentes en varias ocasiones, ocurriendo en estadios de renombre como el Metropolitano, Son Moix, Camp Nou y Mestalla, entre otros. Estos tristes episodios no son sorpresivos para él, ya que desafortunadamente se convirtieron en una parte desagradable pero recurrente de su experiencia como jugador en el país europeo.

El 18 de septiembre de 2022, antes de un clásico madrileño de la Liga, un numeroso grupo de aficionados lanzó insultos racistas hacia el jugador del Real Madrid, Vinicius, utilizando la frase “Vinicius, eres un mono”. La Fiscalía optó por no investigar el delito, argumentando que estaba en un contexto de “máxima rivalidad” y que los incidentes solo tuvieron una duración breve. El segundo incidente ocurrió durante otro partido de la Liga en enero, nuevamente contra el Atlético de Madrid, donde se repitió el mismo cántico racista, esta vez a la llegada al estadio.

Por más que sean un grupo menor de hinchas, ‘Vini’ siempre alzó su voz para denunciar y condenar públicamente este comportamiento discriminatorio. A pesar de los desafíos que enfrenta, permanece firme en su compromiso de combatir el racismo. El jugador, nacido en Río de Janeiro, ha reiterado en múltiples ocasiones su determinación de no rendirse en esta lucha crucial.

Vinícius Júnior denuncia canticos racista de hinchas de Atlético Madrid. (Foto: X).





LaLiga apoya a Vinícius y denunciará racismo

Los actos de racismo que experimentó Vinícius se convirtieron en una triste constante en su carrera, ocurriendo con frecuencia tanto en partidos importantes como en encuentros ordinarios. Independientemente de la magnitud del evento, el jugador brasileño suele ser blanco de este tipo de comportamientos discriminatorios. Anteriormente, recibió respaldo tanto de autoridades como de sus compañeros del Real Madrid, especialmente considerando que la mayoría de estos incidentes han ocurrido en España.

A pesar de que el partido se enmarca en una competición internacional de alto nivel como la Champions League y de que los incidentes de racismo tuvieron lugar fuera del estadio, LaLiga, en la que participan Real Madrid y Atlético Madrid, decidió tomar medidas legales al respecto. Según fuentes, el torneo español está firmemente comprometida con la erradicación del odio en el fútbol, y aseguran que perseguirán estas conductas discriminatorias sin importar en qué contexto ocurran.

Asimismo, resaltaron que las autoridades están al tanto de que estos lamentables hechos ocurrieron mientras que lo seguidores esperaban la llegada del autobús del equipo rojiblanco, momento que aprovecharon para entonar cánticos racistas dirigidos hacia el jugador brasileño. Es importante destacar que este incidente representa la tercera ocasión en la que algo similar sucede en el estadio Metropolitano, lo que subraya la urgencia de abordar este problema de manera efectiva.

“LALIGA va a denunciar ante la Fiscalía de Odio los lamentables cánticos racistas contra Vinicius antes del partido de ayer de UCL entre el At. Madrid y el Inter de Milán, aunque el partido sea de otra competición y aunque los cánticos sean fuera del estadio. LALIGA está muy comprometida porque el fútbol sea un espacio libre de odio y va a seguir persiguiendo sin descanso cualquier actitud de racismo, homofobia, violencia, odio… sea de la competición de sea”, resaltó.

Vinícius se cansa del racismo en LaLiga: “Llegaré hasta el final contra los racistas, aunque sea lejos de España” | Foto: AFP





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO

El brasileño Vinícius Junior reconoció tras enlazar tres partidos consecutivos marcando, dos en LaLiga y en los octavos de final de la Liga de Campeones, que está "intentando estar" en la mejor de sus versiones en un momento clave de la temporada, y pidió respeto a las lesiones. (Video: EFE)