¿En qué canales ver Barcelona vs. Daegu FC y a qué hora juegan?

Barcelona vs. Daegu FC se enfrentan en el Daegu Stadium, Corea del Sur, en su tercer partido amistoso de pretemporada en Asia. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? Este duelo será televisado por el canal de YouTube de FC Barcelona. ¿A qué hora empieza el partido? El duelo empezará a las 6:00 a.m. respecto a la hora peruana, con dos horas más en Argentina, Paraguay y Uruguay, y una hora más en Chile, Bolivia y Venezuela.

Barcelona llega con optimismo luego de vencer 7-3 al FC Seoul en su segundo amistoso de preparación. Este encuentro con el Saegu será el último que disputará el cuadro ‘culé’ en Asia. El objetivo es llegar en óptimas condiciones físicas y futbolísticas para su inicio en LaLiga frente al Mallorca, programado para el sábado 16 de agosto.

Por su parte, Daegu FC es uno de los equipos jóvenes de la K-League fundado en el año 2002. Actualmente, se ubica en el puesto 12 de la máxima división del fútbol coreano habiendo perdido en la jornada anterior frente al Pohang Steelers. Ostenta apenas un solo título en lo que va de su existencia, ganándolo por última vez en el 2018.

¿En qué canal ver Barcelona vs. Daegu FC en el Perú?

YouTube es el canal con los derechos televisivos para transmitir este partido, por lo que el Barcelona vs. Daegu FC podrá verse por aquí. Cabe mencionar que esta señal está disponible a través de la plataforma.

¿En qué canal ver Barcelona vs. Daegu FC en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el duelo entre Barcelona vs. Daegu FC se transmitirá a través de YouTube, señal disponible en todo el territorio estadounidense a través de la cuenta oficial del FC Barcelona.

¿En qué canal ver Barcelona vs. Daegu FC en España?

En España, el compromiso entre Barcelona vs. Daegu FC podrá verse por el canal del FC Barcelona, que tiene los derechos únicamente para sus suscriptores a través de su canal de YouTube.

¿En qué canal ver Barcelona vs. Daegu FC en Internet?

Para ver la transmisión entre Barcelona vs. Daegu FC por Internet de manera oficial, deberás tener acceso a una cuenta de YouTube para toda Latinoamérica. Al acceder a este servicio, fácilmente podrás conectarte a la transmisión de este amistoso internacional.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Daegu FC en el Perú?

De acuerdo a la programación de este amistoso, el partido entre Barcelona vs. Daegu FC está pactado para disputarse este lunes 4 de agosto a partir de las 6:00 a.m. Cabe recordar que este compromiso corresponde a la pretemporada de los azulgranas en Asia.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Daegu FC en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el horario para ver el duelo entre Barcelona vs. Daegu FC es a las 7:00 a.m. en ciudades como Washington DC, Nueva York, Nueva Yersey y Miami; mientras que en zonas como Kansas, Dallas y Chicago el partido empezará a las 6:00 a.m.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Daegu FC en España?

En España, Barcelona vs. Daegu FC está pactado para iniciar a las 1:00 p.m. del mismo día. Los hinchas de ambos clubes en territorio español pueden conectarse a esa hora para ver el partido.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Daegu FC en Argentina?

En Argentina, la hora de inicio del partido entre Barcelona vs. Daegu FC está programado para las 8:00 a.m. Los hinchas de ambos equipos en suelo argentino podrán estar al tanto de este compromiso mediante la página web de Depor.

