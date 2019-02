Es un 'Rayo': el impresionante correteo de Luis Advíncula para evitar gol del Leganés [VIDEO]

Ya lo decían los comentarias del encuentro: "Esto te da Luis Advíncula gracias a su velocidad". ¿Qué?, pues evitar que un delantero, que se iba totalmente solo, se quede mano a mano con el portero tras alcanzarlo con una brutal carrera. El futbolista peruano volvió a lucirse en el Rayo Vallecano con su impresionante velocidad con la que evitó una clara situación de gol del Leganés.

El Rayo Vallecano estaba volcado al ataque en busca del empate y un pelotazo largo de la defensa del Leganés encontró en inmejorable posición a Martin Braithwaite, quien emprendió veloz carrera hacia el arco de Stole Dimitrievski.



Sin embargo, el delantero no contó con que Advíncula, que venía de atrás, no solo lo alcanzó, sino que también le dio tiempo suficiente para robarle el balón. A Braithwaite no le quedó de otra que hacerle la falta al peruano.



Finalmente, el Rayo Vallecano no pudo en casa y cayó 1-2 ante el Leganés por la fecha 22 de LaLiga Santander. Marcaron para la visita precisamente Martin Braithwaite a los 36' y Youssef En-Nesyri sobre los 85'; Álvaro García había puesto el empate transitorio a los 83'.