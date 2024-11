En el mundo del fútbol, los más habilidosos suelen ser los más observados y cada desacierto puede generar todo tipo de panoramas. En Real Madrid, el presente de Kylian Mbappé no es el más auspicioso por lo que, desde diversas partes del mundo, llueven las críticas de su rendimiento. Si bien cuenta con el respaldo de Carlo Ancelotti - su actual DT en el cuadro ‘merengue’-, en las últimas horas recibió un ‘consejo’ por parte de un ex jugador de la institución: Michael Laudrup. El ex delantero apuntó hacia su nulidad goleadora y el bajo presente en los últimos duelos.

El danés resaltó las habilidades que posee ‘Kiki’, pero destacó la ineficacia en la que se encuentra inmerso con la camiseta ‘merengue’. “Es el mejor atacante del mundo, no puede necesitar tantas ocasiones para hacer un gol”, contó para Viaplay, el canal de streaming en el que hace la labor de comentarista.

A su vez, Laudrup agregó que realiza un seguimiento a los partidos del francés, por lo que pudo percibir ciertos detalles: “Lo he visto contra el Milán, el Barcelona y en más ocasiones. Con su rendimiento habitual, no debería necesitar diez ocasiones para convertir dos tantos”.

Michael Laudrup jugó entre 1994 y 1996 con el Real Madrid, tras dejar Barcelona (Foto: Reuters).

A esta serie de hechos se suma que Kylian Mbappé no ha sido convocados en las últimas dos fechas FIFA en la Selección de Francia. Si bien participó de la última Eurocopa, desde su llegada a Real Madrid no ha mostrado el rendimiento esperado, teniendo en cuenta que llegó con el cartel de ‘estrella’ tras finalizar su vínculo con PSG.

En lo que va de la temporada, Kylian ha disputado 11 partidos en LaLiga, acumulando seis goles (hizo un doblete en la fecha 1 ante Betis). Respecto a la Champions League, jugó los 4 partidos de la fase de grupos, marcando solo una vez (ante Stuttgart), teniendo en cuenta que Real Madrid ganó en dos ocasiones (ante Dortmund y Stuttgart).





¿Qué sucede con Kylian Mbappé?

Este clima de incertidumbre llevó al diario L’Équipe a buscar respuestas en el círculo más cercano del jugador. Las revelaciones son impactantes: según personas que lo ven día a día, ‘Kiki’ lleva meses enfrentando un problema de salud mental que va más allá del fútbol y que requiere apoyo profesional para superarlo.

Una fuente que forma parte del entorno inmediato de Mbappé explicó la situación al medio francés, describiendo la complejidad del problema que enfrenta el jugador: “Llámalo como quieras, pero Kylian Mbappé tiene un problema mental desde hace varios meses. No se puede resolver así como así, requiere tiempo y un trabajo que se realiza con especialistas”.

A pesar de los problemas, el círculo del futbolista tiene claro cuál es el primer paso para su recuperación: reconectar con la esencia de su pasión por el deporte. Una de las personas cercanas al jugador expresó la necesidad de que ‘Donatello’ pueda encontrar nuevamente el placer en cada partido y en cada entrenamiento: “Lo más importante es que Kylian pueda redescubrir la alegría de jugar al fútbol. El resto vendrá después”.

Kylian Mbappé llegó al Real Madrid en condición libre desde el PSG a mediados de 2024. (Foto: Getty Images)





La convicción de Ancelotti: Mbappé saldrá adelante

A pesar de los desafíos recientes, Carlo Ancelotti se mostró convencido de que el atacante podrá superar este bache, confiando en la mentalidad del jugador y en su compromiso con el equipo. El entrenador destacó el esfuerzo de Mbappé en los entrenamientos y animó a su pupilo a encontrar en esta adversidad una oportunidad de crecimiento.

“Está entrenando bien, está viviendo un momento difícil. Tiene que pensar que tiene una oportunidad para salir adelante, con más actitud, más concentración. Así se toman los problemas. Su problema es el de todos, que no somos capaces de sacar nuestra mejor versión. Tenemos una gran oportunidad para sacar esto adelante y ser mejores en el futuro. No hay que bajar los brazos”, puntualizó.

“No es momento para reír”: la autocrítica de Ancelotti

El estratega también aprovechó la ocasión para hacer un ejercicio de autocrítica, reflexionando sobre su propio rol. Ante la pregunta de un periodista sobre su semblante serio y si se había arrepentido de quedarse en el Real Madrid, Ancelotti fue tajante en su respuesta.

“No es el momento para reír porque estamos en un momento delicado, porque hay que sacar esto adelante. Es momento de actuar. No me arrepiento de nada, intento seguir disfrutando y seguir en este club que es el mejor del mundo. Estos momentos complicados siempre pasan en el fútbol. Hay que reaccionar mañana y sacar esto adelante”.





