En la presente temporada de la Bundesliga ha surgido una figura que fue desarrollándose con el tiempo y comienza a despertar interés de grandes equipos en Europa: Alejandro Grimaldo. Con 28 años de edad, busca seguir haciéndose un espacio en el ‘Viejo Continente’, por lo que ha enviado un mensaje directo a Real Madrid, catalogándolo como “un equipo al que todo jugador quiere ir”. Sus números lo respaldan porque, a pesar de ser lateral izquierdo (posición defensiva), lleva marcados 8 goles en su primera temporada con Bayer Leverkusen en el fútbol de Alemania.

Considerado como el defensa más goleador de las cinco ligas top (Inglaterra, Italia, España, Alemania y Francia), las ocho anotaciones de Grimaldo, en sus 17 partidos disputados, fueron más que suficiente para que fuera considerado por la Selección de España. Sí, Luis de la Fuente (actual DT) es el encargado de darle su primera oportunidad en la escuadra principal.

Alejandro también ha mencionado que está abierto a todas las posibilidades futbolísticas (declaraciones a OK Radio), dejando en claro que si Real Madrid va por él, estará encantado por ponerse la camiseta ‘merengue’: “El Real Madrid es de los mejores equipos del mundo, sino el mejor, y es un conjunto al que todo jugador quiere ir. Llevo 3 meses aquí y todo va genial. Ha y que seguir trabajando y el futuro se verá lo que pasa”.

Procedente de Benfica (llegó en 2016 procedente de Barcelona B), Bayer Leverkusen apostó este 2023 por su fichaje y Xabi Alonso lo ha llenado de confianza, algo con lo que está muy agradecido: “El club apostó mucho en mí y me dijo que iban a traer buenos jugadores. Y así ha sido. Estoy muy contento con la decisión que he tomado”.

¿Qué dijo sobre un posible regreso a Barcelona?

Alejandro Grimaldo pasó gran parte de su formación en Barcelona, club donde jugó hasta los 19 años. En el año 2016, se marchó hacia Benfica (2 millones de euros costó su pase) para poder sumar mayores experiencias a nivel profesional. Con los azulgranas no llegó a debutar en Primera División y, a pesar de buen momento, por ahora no ha recibido llamada alguna de los catalanes. Sin embargo, el defensa fue claro al decir que no está interesado en volver.

"Al final tienen la posición cubierta, tienen muy buenos jugadores y los equipos buscan posiciones que tengan menos cubiertas. Lo entiendo perfectamente. He ido al Bayer y estoy muy contento, estoy disfrutando de un momento increíble y hay que seguir", aseguró.





¿Cómo le fue en Benfica?

Tras un rápido ascenso en la filial de Barcelona, Benfica apostó por Alejandro Grimaldo a sus 19 años de edad. Desde el año 2016, el español comenzó su paso por el cuadro portugués. Su nivel fue creciendo de manera gradual y esto llevó, en la última temporada, ha ser pretendido por equipos como Juventus o Atlético de Madrid.

Con Benfica, ha ganado cuatro Ligas, una Copa de Portugal, una Copas de la Liga y tres Supercopas portuguesas. En lo individual, el ex canterano del Barça puede presumir de haberse convertido en el tercer jugador extranjero con más partidos en el Benfica (303). Además, en ocho años marcó 27 goles.

