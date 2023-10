La Bundesliga ha sido testigo del ascenso meteórico de Alejandro Grimaldo, un producto de las categorías menores del FC Barcelona que, a sus 28 años, está experimentando el apogeo de su carrera. Bajo la tutela de Xabi Alonso, el talentoso lateral se ha convertido en una figura fundamental para el Bayer Leverkusen. El estratega español ha llevado al club germánico a liderar los certámenes en los que participa, liga local y Europa League, desplegando un juego atractivo caracterizado por su enfoque en la verticalidad y la posesión. Sin embargo, lo más asombroso es el rol que desempeña este futbolista en el actual éxito del cuadro de la aspirina.

En lo que respecta a la parte ofensiva, Alejandro ha emergido como un factor determinante en el estilo de juego de los planteamientos de Alonso. En apenas 12 partidos, ha logrado anotar cinco goles y brindar cinco asistencias, lo que representa un desempeño llamativo para un lateral, evidenciando su habilidad para impactar en el desempeño de la escuadra tanto en su tarea defensiva como en los embates.

No obstante, su actual presente podría estar hoy en día en Cataluña. Durante el último verano, los azulgranas consideraron la posibilidad de fichar a Grimaldo, quien se formó en ese mismo club. El jugador había finalizado su contrato con el Benfica, quedando libre para negociar con otros equipos. Sin embargo, los culés no disponían de los recursos financieros ni del proyecto deportivo adecuado para él, por lo que no lo persuadieron.

Alejandro Grimaldo brilla en el Bayern Leverkusen de Xabi Alonso. (Foto: Bayen Leverkusen)

A pesar de que se establecieron comunicaciones entre blaugranas y los agentes del lateral, la oferta de los alemanes resulto ser mucho más tentadora. Todo indica que, desde una perspectiva individual, fue la elección acertada para el jugador, ya que, a su edad, se encuentra en el punto álgido de su carrera deportiva y desempeña un papel fundamental en las alineaciones de Xabi.

De otro lado, en la actualidad, la oportunidad de repatriar a Alejandro es costosa y su contrato se extiende hasta 2027, consigna SPORT, lo que hace que sea poco probable que las condiciones sean tan favorables en el futuro. A pesar de su deseo de regresar, el jugador está completamente satisfecho con la elección que hizo.





Barcelona: lo que se le viene

Luego de medirse ante el Shakhtar Donetsk, Barcelona deberá enfocarse en su próximo reto. Su contrincante será nada menos que el Real Madrid, con el que se medirá el sábado 28 de octubre desde las 9:15 de la mañana (hora peruana y colombiana), en el Estadio Olímpico de Montjuic.

El Estadio Olímpico Lluís Companys, escenario del clásico del 28 de octubre. (Foto: Getty Images)

Ojo, el compromiso será parte de la undécima jornada de LaLiga, en el que el conjunto azulgrana se encuentra en el tercer lugar de la tabla general tras obtener siete partidos ganados y tres empatados. Su rendimiento le ha llevado a obtener 24 unidades, superado por un punto por el Girona y los madridistas, actuales líderes del certamen.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR