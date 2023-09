Solo tuvo minutos en un par de amistosos de pretemporada. El entrenador del Sevilla, José Luis Mendilibar, ya no lo tenía en cuenta para esta campaña, así que el club decidió rescindir su contrato. Alejandro Gómez, más conocido como el ‘Papu’, se marcha del cuadro español tras dos temporadas y media. El campeón del mundo, que quedó como agente libre, ya comenzó a negociar con otros equipos. Se especula que pueda llegar a la Liga Profesional de Arabia Saudita, pero todavía no hay nada concreto.

Este viernes, a través de un comunicado, el conjunto andaluz hizo oficial la salida del futbolista. “El centrocampista argentino -campeón del mundo con la albiceleste en el pasado Mundial- cierra así su etapa como sevillista, en la que ha disputado un total de 90 partidos entre todas las competiciones, con diez goles y seis asistencias en su haber”, apuntó.

“A nivel continental, el jugador completó la docena de encuentros disputados en la Champions League y cinco en la UEFA Europa League en dos cursos, resultando campeón en este último en la que tuvo una participación intermitente debido a una lesión de tobillo. El Sevilla FC agradece a Papu Gómez los servicios prestados y le desea la mejor de las suertes en el futuro que desee emprender”, añadió.

Recordemos que el ‘Papu’ tenía contrato hasta junio de 2024, pero no lo cumplirá luego de que ambas partes se pusieran de acuerdo. Gómez no ha disputado un solo minuto en las tres derrotas consecutivas en el inicio de LaLiga. A pesar de que su salida no fue la mejor, dejó un emotivo mensaje en sus redes sociales.

“Gracias Sevilla por tanto amor… un club inmenso y maravilloso... el Sanchez Pizjuan, la gente que trabaja en el club, siempre regalándote una sonrisa, y dándote una mano para todo. Los voy a extrañar...Me diste la posibilidad de ganar mi primer título en Europa. Les deseo lo mejor a mis compañeros, fueron mi segunda familia por 2 años y medio, y que esta temporada sigan cosechando éxitos”, señaló en su cuenta de Instagram.

El 'Papu' Gómez ganó la Europa League con el Sevilla. (Foto: Getty Images)





¿Cuál será el próximo club del ‘Papu’?

Según los medios argentinos, hace unos días el Damas FC de Arabia Saudita había presentado una oferta por el jugador argentino, pero todavía no recibe una respuesta. Asimismo, hay rumores de que lo quieren clubes de la MLS. En los próximos días saldrán a la luz más detalles de su próximo destino. Cabe destacar que en Sevilla siguen los argentinos Erik Lamela, Marcos Acuña, Fede Gattoni y Lucas Ocampos.





