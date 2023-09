Mientras no llegue las 00:00 horas del sábado 2 de septiembre y el mercado de fichajes se cierre en las principales ligas de Europa, no se dejará de hablar de la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid. Cuando todo hacía indicar que el delantero francés tenía su futuro resuelto para jugar la temporada 2023-24 en el Paris Saint-Germain, desde España insisten en que el cuadro blanco aún no se ha rendido y busca contratar al prodigio de Bondy. En esa línea, el presidente Florentino Pérez ha decidido ponerse fuerte y lanzar un ultimátum al PSG respecto al precio del futbolista galo.

Según Vozpópuli de España, desde el Santiago Bernabéu han hecho saber que no piensan pagar más de 180 millones de euros por el pase de Mbappé. A menos de un año para el final de su contrato (junio 2024), en el Madrid no quieren cometer una locura económica sabiendo que puede llegar gratis en el siguiente verano.

“La expectativa que han trasladado fuentes consultadas por este medio ha sido que el precio se rebaje por debajo de los 180 millones que ofreció la Ejecutiva de Florentino Pérez en 2021″, expresó el periodista Joaquín Hernández Rader, de Vozpópuli, sobre este ‘culebrón’ del mercado de fichajes.

Esto evidencia que el PSG pide menos de 180 millones de euros o no habrá ninguna operación, algo que dice el medio que anunció el casi seguro fichaje de Kylian Mbappé hace unas horas y que ya no es tan tajante, por lo que tocará esperar acontecimientos hasta el último minuto del mercado de pases.

Los intentos del Real Madrid para llevarse a Mbappé recuerdan a los últimos días de agosto de 2021. En aquella oportunidad, cuando a Kylian le quedaba menos de un año contrato, desde Concha Espina mandaron a París una oferta que rozaba los 200 millones de euros, pero el PSG no quiso vender a su estrella.





En el PSG desvían la atención





Mientras tanto, el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, no quiso hablar el jueves en Mónaco de una posible renovación del contrato de Kylian Mbappe y se limitó a decir que es jugador del club y que han tenido “muy buenas conversaciones con él”.

Al término del sorteo de la fase de grupos de la Champions League, en el que el equipo de Luis Enrique Martínez quedó encuadrado en el grupo F, junto al Borussia Dortmund alemán, el Milan italiano y el Newcastle inglés, Al-Khelaïfi dijo que no quería hablar de la renovación del delantero.

“No quiero hablar de eso. Es jugador del PSG, un magnífico jugador, y persona y hemos tenido muy buenas conversaciones con él y su familia”, dijo el máximo directivo del Paris Saint-Germain.





¿En cuánto está valorizado Mbappé?





Según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Kylian Mbappé, nacido el 20 de diciembre de 1998, se encuentra valorizado en 180 millones de euros. El también internacional con Francia, con pasado en el AS Mónaco, puede actuar como centrodelantero o extremo por las bandas.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR





SOBRE EL AUTOR Renato Cardenas C. Nació en Lima en 1992. Ejerció estudios de traducción y pedagogía, pero su amor por el fútbol hizo que se interesara por el periodismo deportivo. En 2013 entró al Diario Depor para cubrir el campo de las noticias internacionales y desde ese entonces ha ganado mucha experiencia en medios digitales.