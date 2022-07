Real Madrid es uno de los equipos que se encuentra trabajando arduamente en la reestructuración de su plantel. Así lo hemos visto en los últimos días con la salida de Luka Jovic a la Fiorentina, y la búsqueda de nuevos destinos a Borja Mayoral y Mariano, quienes no serán tomados en cuenta por Carlo Ancelotti en la próxima temporada. Por ello, la directiva blanca busca sumar nuevos nombres a la escuadra, siendo la ofensiva el puesto ideal para recibir al próximo fichaje. No obstante, los ‘merengues’ no se irán muy lejos y la alternativa se encontraría en LaLiga con un jugador que gusta mucho al propio Florentino Pérez.

Se trata del delantero sueco de la Real Sociedad, Alexander Isak, quien en su momento estuvo en el radar del cuadro español cuando brilló en el AIK Solna antes que decidiera marcharse sin éxito al Borussia Dortmund. Ahora, según la información Mundo Deportivo, el interés por el jugador en el Santiago Bernabéu se ha reactivado y no descartan realizar una oferta en el próximo mes.

Eso sí, la fuente citada señala que Real Madrid ya le pidió al club del futbolista que le informen de cualquier propuesta que le hagan llegar al ariete sueco. Y es que en los últimos meses, equipos como Newcastle United y Arsenal vienen siguiendo de cerca su situación.

Ante ello, la directiva del cuadro blanco, encabezada por Florentino Pérez, son conscientes que esta es la oportunidad de hacerse con los servicios del atacante e intentarán alcanzar un acuerdo con los txuri urdin para convertir a Isak en su fichaje ofensivo estrella para la temporada 2022/2023.

Alexander Isak tiene contrato con el Real Sociedad hasta junio de 2026. (Foto: Getty)

El anhelo de Karim Benzema para esta temporada

“Estoy muy bien. Un día sí, un día no, porque descanso un día y entreno otro. Pero bien, descanso mental, que es el más importante. He recibido mucho cariño en todas las partes que he estado. Que los aficionados estén contentos y felices me pone a mí contento”, dijo tras su llegada en las cámaras de Real Madrid TV.

Luego, valoró la siguiente campaña: “Estoy feliz de volver a verlos y de empezar a entrenar con el equipo. Me siento bien, vamos a hacer una buena pretemporada y luego empezamos como siempre, ir a por el máximo de títulos porque eso es lo más importante del club”.





