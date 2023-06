Alphonso Davies, lateral izquierdo y uno de los jugadores indiscutibles en el once del Bayern Múnich, confesó que pudo haber sido futbolista del FC Barcelona. Tenía todo listo para fichar por el club blaugrana, pero la operación se cayó por la intervención del expresidente del Barça, Josep Maria Bartomeu. Según el deportista, no terminaron fichándolo solo porque era canadiense, algo que le dolió mucho en aquel momento.

El entonces jugador del Vancouver Whitecaps fue rechazado en la Ciudad Condal; sin embargo, para su buena suerte, fue tomado en cuenta por el multicampeón alemán. En el podcast Say Less, el futbolista, de 22 años, se pronunció sobre este suceso, debido a que ahora el club catalán busca a un lateral izquierdo de buen nivel para competir con Balde.

“El Barça se me acercó y me querían, pero el presidente Bartomeu no me quiso porque era canadiense. No te voy a mentir, eso hirió un poco mis sentimientos. Lo de que era canadiense se iba diciendo en la prensa. No lo sé si lo dijo él realmente pero se decía”, recordó el ganador de la Champions League.

Luego de ser rechazado, Davies pasó a las filas del Bayern por un traspaso de unos 14 millones de euros. En la Bundesliga explotó y se convirtió en uno de los mejores laterales del mundo. También fue clave en la obtención de la Champions en 2020. Ahora tiene un valor de 70 millones de euros y diferentes clubes de Europa están interesados en ficharlo, entre ellos el Real Madrid.

Barcelona: feliz por rendimiento de Balde

Alejandro Balde, de 19 años, fue el lateral izquierdo de titular (por encima de Jordi Alba) en el FC Barcelona que ganó LaLiga después de cuatro temporadas. Su progresión ha sido impresionante y eso se debe a su nivel de autoexigencia. “Puedo mejorar en muchos aspectos, pero sobre todo en defensa y también en el último pase”, comentó el jugador.

“Al final son cosas que con el tiempo iré perfeccionando. Solo tengo 19 años y todavía me queda mucho recorrido y cosas por aprender y perfeccionar”, agregó el futbolista español, que se ha ganado un puesto en el once de Xavi Hernández. De todas formas, con la salida de Alba, se requiere de un lateral que pueda cubrir a Balde en cualquier momento de la temporada.





