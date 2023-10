El Real Madrid busca a los mejores jugadores, y Alphonso Davies, el lateral izquierdo del Bayern Múnich, es uno de los futbolistas que los ‘Merengues’ tienen en mente para el próximo mercado de fichajes. El canadiense de 22 años no solo está en la mira del club español, sino que el Manchester City y el Chelsea también muestran interés en ficharlo. Davies, quien desempeña un papel fundamental tanto en la defensa como en el ataque de los ‘Bávaros’, tiene contrato con su equipo hasta 2025, pero los grandes clubes de Europa ya están presentando ofertas por él.

Según informa 90 Min, el Bayern está intensificando las negociaciones para extender el contrato de Davies en el club bávaro. No obstante, en una entrevista con 365 Scores, el agente de Davies, Nick Househ, señaló que el lateral canadiense no tiene garantizada su permanencia en el club alemán. “No puedo hablar mucho al respecto (sobre las negociaciones de renovación de contrato con el Bayern), estuvimos hablando a principios de verano con el director deportivo y el ex director general, pero todo quedó en suspenso”, expresó.

“En el Bayern la situación era un poco caótica porque las cosas estaban cambiando dentro del club, así que no teníamos una referencia […] nadie se nos acercó […] simplemente dejamos que las cosas siguieran su curso”. explicó Househ. Como se recuerda, el contrato de Alphonso finaliza en junio del 2025 y a sus cortos 22 años, ya tiene ganado diferentes copa, entre ella una Champions League.

Además, la persona que representa a Alphonso Davies en el mercado de fichajes reveló el interés del Real Madrid, así como de varios equipos de la Premier League.: “Leo artículos en Internet, pero al final veremos qué pasa en los próximos meses. Estoy seguro de que el Real Madrid puede ser uno de los clubes que quisiera fichar a Davies, además de varios clubes de la Premier League inglesa. Todos quieren tener uno de los mejores laterales izquierdos del mundo”, comentó.

Finalmente, Huoseh comentó que Davies mantiene una comunicación constante con David Alaba, el defensor austriaco que se unió al Real Madrid en 2021 después de su paso por el Bayern. “Jugó con Alaba durante tres años. Son amigos, siempre hablan. Davies no me cuenta toda la información de lo que ellos hablan en privado, pero estoy seguro de que a David le gustaría jugar con él otra vez”, añadió.

En el Real Madrid confían en atraer al jugador con el equipo y el proyecto que está desarrollando el club. Si Davies llegara a los ‘Merengues’, su estilo de juego encajaría perfectamente en el equipo, que ya cuenta con jugadores explosivos y veloces como el canadiense. Por esta razón, Florentino Pérez, Juni Calafat y José Ángel Sánchez deberán preparar cuidadosamente su fichaje para convencerlo.





Oferta del Real Madrid por Alphonso Davies

El Real Madrid tiene a Alphonso Davies como uno de sus principales objetivos en el mercado de fichajes para el próximo verano. Se ha informado que el canadiense no tiene intención de extender su contrato con el Bayern de Múnich, el cual finaliza en 2025. Además, los ‘Blancos’ tienen una urgente necesidad de reforzar su plantilla en la posición de los laterales, ya que la llegada de Fran García no ha cumplido con las expectativas. Como evidencia de esto, en uno de los partidos en Montilivi, Carlo Ancelotti optó por utilizar a Eduardo Camavinga como lateral izquierdo.

Por lo tanto, Alphonso Davies se perfila como uno de los posibles candidatos para ocupar el lateral izquierdo en el Santiago Bernabéu. El joven jugador canadiense ha destacado en el Bayern de Múnich y, a sus 22 años, es uno de los mejores en su posición. Sin embargo, es evidente que esta situación influye en el elevado precio de transferencia establecido por el Bayern de Múnich. Con un contrato vigente hasta junio de 2025 y un valor de mercado de 70 millones de euros, según Transfermarkt, el club alemán no aceptaría vender al jugador por menos de 80 millones de euros.

Debido a estas exigencias económicas, el Real Madrid podría optar por cambiar de enfoque y buscar a Alphonso Davies en un momento posterior, cuando su contrato esté cerca de expirar y el Bayern Múnich se vea obligado a vender al futbolista a un precio más razonable. En los próximos meses se conocerá el futuro del lateral de la Selección de Canadá, que de no jugar en LaLiga, su destino sería la Premier League.





