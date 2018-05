¿ Andrés Iniesta con camiseta del Real Madrid ? Probablemente otra hubiese sido la historia, tanto para el mediocampista como para el propio Barcelona , que sin saberlo, fue el responsable de que el 'Cerebro' hinchara por el clásico rival cuando era niño. Así lo reveló el propio jugador de 34 años, que acaba de fichar por el Vissel Kobe de Japón.

Previo a su último duelo con camiseta azulgrana el último domingo, Iniesta ofreció una entrevista a Risto Mejide en el programa 'Chester’, la cual recién será emitida dentro de dos días. En dicha conversación, 'Don Andrés' contó y argumentó qué lo llevó a 'hacerse' madridista en algún momento de su vida.



"Mi primer equipo era el Albacete porque jugaba en el Alba. El Albacete vino un día a jugar al campo del Barça y el Barça le metió siete a mi equipo. Ahí pillé tal berrinche que me dije que el Barça no podía hacerle eso a mi equipo", desveló el manchego.



Andrés Iniesta fue presentado como nuevo jugador del Vissel Kobe y aseguró que se decantó por esa oferta porque el proyecto "le ilusiona muchísimo" y porque Japón "es un país maravilloso", durante su presentación con su nuevo club.



"He tenido la suerte de tener distintas propuestas", sostuvo Iniesta , quien quiso agradecer al Vissel Kobe por la "confianza y fe ciega" que han depositado en él "como jugador y como persona para poder hacer crecer al equipo".