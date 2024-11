Hace dos años, aproximadamente, Alejandro ‘Papu’ Gómez se encontraba en el Mundial Qatar 2022 representando a la Selección de Argentina. El volante fue parte del equipo campeón de la Copa del Mundo que se impuso ante Francia por penales. En el 2023, su vida cambió rotundamente, tras dejar Sevilla y fichar por Monza de Italia: fue suspendido por “negligencia grave” tras haber consumido terbutalina, una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA); por esta razón, fue inhabilitado hasta noviembre de 2025. Sin embargo, a un año de terminar su sanción, reapareció en los entrenamientos de Manchego, equipo de la Tercera División de España.

“Me encantaron las instalaciones, el grupo de chicos es espectacular, entrenan muy bien. Me gustó el entrenamiento, la verdad no tienen nada que envidiarle a un equipo de primera división”, comentó el argentino sobre el predio del equipo español.

Precisamente, al llegar a las instalaciones fue recibido por su compatriota Matías di Gregorio, ex jugador de Independiente y actual director deportivo del club. El mandamás expresó su gratitud por contar con el Papu, a quien afirmó haberlo visto “impecable”. Al mismo tiempo, contó una divertida anécdota que sucedió mientras entrenaban. “Estaban los jugadores en un rondo y antes de que le llegara el balón anunció ‘caño’. Tocó la pelota e hizo el caño a un compañero. Lo había avisado”, narró.

Luego de finalizar el entrenamiento, Gómez recibió una casaca con la camiseta 10 del club expresando también su amor por el fútbol y el deseo de volver a pisar un campo: “Esto es vida. Volver a compartir un vestuario, volver a entrenar con un grupo. Falta poco, esperemos que la próxima temporada pueda volver”.

Alejandro 'Papu' Gómez entrena con Manchego de España. (Foto: Manchego)

De inmediato, el ‘Papu’ también reflexionó sobre su futuro: “Seguro sea por Italia o por España, no creo que cambie mucho. Hay que elegir un buen club o ciudad para vivir con la familia y tratar de disfrutar los últimos años de fútbol. Siempre me mantuve bien, nunca tuve muchas lesiones y me cuido mucho. Todavía unos años más puedo jugar”.

Por otro lado, reveló cómo viene llevando su vida personal en el medio de la sanción: “Tengo más tiempo libre, soy más padre de familia. Hay muchísimo más tiempo de disfrutar cosas que antes no hacía. Puedo llevar a los chicos al colegio, ir a buscarlos al fútbol, al tenis y todas sus actividades. Estoy compartiendo mucho tiempo con mi familia y disfrutando eso que antes tenía menos tiempo”.

¿Por qué suspendieron al ‘Papu’ Gómez?

Alejandro Gómez fue suspendido tras cometer una “negligencia grave” tras consumir terbutalina, sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA). El campeón del mundo argumentó que tomó un jarabe de su hijo menor por ‘error’. El análisis se realizó el 23 de octubre de 2022, un día después que Sevilla perdió 3-1 ante Real Madrid.

Horas más tarde, en la madrugada previa al control, Gómez argumentó que “volvió a casa con una fuerte tos, razón por la cual su mujer le administró por error una cucharada del jarabe con la intención de calmar las reiteradas molestias de la tos”. Además, apuntó que fue “una ingesta inconsciente inducida por un error de la mujer del deportista”. Sin embargo, el expediente del Comité Sancionador no lo consideró y solventó su decisión en la falta de previsión del volante ofensivo de 35 años.

Desde el Comité Sancionador Antidopaje de la Comisión Española, se emitió una sanción que lo inhabilitó por dos años después del doping positivo. Precisamente, el castigo inició el 18 de noviembre del año pasado por lo que la sanción sería hasta noviembre de 2025.

La última aparición oficial del 'Papu' Gómez fue con la camiseta del Monza, en el marco de la Serie A de Italia el día 8 de octubre de 2023. La escuadra 'tana' se midió ante Salernitana y el argentino ingresó en el segundo tiempo, al igual que los cotejos anteriores.





